El marbre blau

Com a «marbre blau» era coneguda la pedra calcària nummulítica de Girona que, segons el professor Pere Freixas «va ser molt apreciada, assenyaladament a l’edat mitjana i als primers temps de l’edat moderna pels emprenedors de tota mena de construccions, tant eclesiàstics com de la reialesa, la noblesa i la burgesia». La cita és del preàmbul del llibre La Pedra de Girona, de Brau Edicions, una obra cabdal per conèixer i entendre alguns trets essencials de la nostra mil·lenària ciutat. Els textos dels professors Miquel Àngel Fumanal i Jordi Sagrera contribueixen a difondre aquesta important explotació gironina que en el seu temps va situar la ciutat al capdavant de la producció i exportació pètria a l’Europa medieval rivalitzant, segons els autors, amb ciutats molt més grans del nord, com Caen (Normandia) o Tournai (Hainaut). Una bona opció de compra per aquest Sant Jordi!

De fet, la ciutat de Girona està assentada sobre una immensa base formada per la sedimentació de milions d’éssers unicel·lulars prehistòrics, matèria que se n’ha vingut a anomenar nummulits. Evidentment, és amb la creació de la urbs Gerunda durant la tercera dècada del segle I aC, que els romans inicien l’explotació d’aquesta pedra que tenien a l’abast per construir la muralla que encerclava el llavors diminut recinte que ocupava unes quatre hectàrees de superfície (carreus de pedra sorrenca encara són ben presents a tocar la porta Rufina i al portal de Sobreportes) i, segurament també, per aixecar el temple dedicat a la deessa Atenea que situaren dalt del promontori més elevat, just on avui hi ha la catedral dedicada a Santa María.

Però és en l’època medieval i concretament a partir del darrer terç del segle XII que es produeix l’apogeu de l’escultura romànica i, per tant, de l’ús de la pedra nummulítica no només com a material de construcció de temples sinó també com a decoració interna com poden ser els capitells del claustre de la catedral, els de l’interior dels Banys Àrabs o els del convent de Sant Domènec, així com peces escultòriques destinades a l’embelliment de convents i esglésies. Posteriorment, l’ús de la pedra gironina es va utilitzar per a usos civils, ja fos amb finestrells o per a la construcció de palaus com el del carrer Ciutadans en el seu origen propietat d’un ric mercader anomenat Ramon Guerau o al palau dels Sitjar-Renall més conegut com La Fontana d’Or (actual seu del CaixaForum), conformant en el seu conjunt una imatge de ciutat senyorial, rica i, segurament, poderosa a parer de molta gent.

Pedres de Girona és el nom d’una pàgina web molt recomanable on s’explica bona part de la història de la ciutat, les seves anècdotes, les realitats, els fets, els personatges i també les llegendes. Suposo que els seus responsables, gironins «de pedra picada», varen triar aquest nom perquè és justament la pedra i més concretament la nummulítica la que més defineix la ciutat dels quatre rius. Aprofitant la publicació d’aquest magnífic llibre sobre les arrels pètries de Girona, penso que visites guiades i/o recursos educatius com fan a Carrara, servirien per aprofundir en el coneixement d’aquesta part de la història que va fer de Girona la ciutat exportadora d’un producte de gran qualitat que encara avui és present a molts monuments que han perseverat en el temps i en la memòria col·lectiva. I posats a fer, tanmateix es podria estudiar la possibilitat de demanar a l’UNESCO la declaració de Patrimoni de la Humanitat per aquest «marble blau». Ja que això no ha funcionat ni amb el Call ni amb el conjunt del Barri Vell, tal vegada podria ser factible amb la pedra que n’és matèria i origen. Així, ja sigui recuperant la història de la pedrera de Can Casellas que era al peu de la torre Alfons XII o el passat de les extraccions a Pedret que donaren nom al barri, s’aniria donant sentit al conjunt arquitectònic sense estridències que recollia Lluís G. Pla: «Pedres amb pedres, cors amb cors teixint-se,/ segles amb segles, temps amb temps fonent-se,/ tot una flama!».