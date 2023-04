Tal com havia avançat avui fa vuit dies, l’Ajuntament de Girona va celebrar sessió plenària dilluns passat, sobre la qual va informar Diari de Girona dimarts i dimecres. Malgrat les «recomanacions» (o, en singular) rebudes per l’alcaldessa Marta Madrenas des de les seves pròpies files, aquesta no va retirar de l’ordre del dia la proposta d’aprovació del Conveni de cooperació horitzontal entre el Consorci d’Aigües Girona Costa Brava i l’Ajuntament de Girona per a la prestació de manera conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta mitjançant les instal·lacions situades a la planta de Montfullà. Més enllà de les explicacions fetes per cadascun dels portaveus dels grups municipals que prengueren la paraula, el resultat de la votació fou de 13 vots a favor (JxCat + ERC), 6 en contra (Guanyem Girona) i 7 abstencions (PSC i regidor no adscrit).

Cadascú és molt lliure de votar quelcom com li sembli d’acord amb l’ideari de l’opció política que representa, però abstenir-se en un assumpte de rellevància de present i de futur per a la ciutat de Girona -hi va l’aigua potable- només es pot fer quan fas de tractor d’un passat fosc i negre, legalment dubtós, i no disposes de més llums per veure el demà, com és el cas de Sílvia Paneque. Parlo més clar: Dos exregidors socialistes de l’època Nadal es troben imputats en la causa que se segueix al Jutjat 2 de Girona, un d’ells també exgerent del Consorci, i, l’altre, un dels «cunyadíssims». A Paneque «els de l’aigua», com ella els anomena, li van fer un MacGuffin: l’abstenció feta és capaç d’enganyar l’espectador, però en irrellevant es torna, segons que en Carlos Arbó ens va aclarir l’endemà del ple a la seva columna, donat que no serveix per a res i que no fa altra cosa que posar en valor la indigència política i de coneixements en què avui es troba el PSC del diputat Marc Lamuà, el treballador, com se’l coneix al Congrés dels Diputat. Endemés, Paneque va fer un pa com unes hòsties d’acord amb el significat d’aquesta dita catalana, atès que l’abstenció equival a esguerrar les seves opcions electorals. I tot això a dos dies de la campanya electoral!

L’altre cas el constitueix Madrenas, la del morro fort i de la ignorància supina - jo només entenc de censos emfitèutics, va arribar a confessar en seu judicial- que, mentre se’n va de l’alcaldia es dedica a fer el llit a la seva successora com a cap de llista de JxCat, Gemma Geis, que plena d’ensurts va dia sí i dia també. Això i tot, dilluns es van posar a prova dos altres actors de la política gironina: Joaquim Ayats al capdavant d’ERC, que ens diu «Girona només podrà fer un salt endavant amb noves idees», però porta dos anys llargs fent la gara-gara amb els juntaires en el llit del govern municipal i que, endemés, dilluns va beneir l’obscur passat dels socialistes, i Lluc Salellas amb el seu programa regeneracionista en matèria d’ètica pública que, oposant-se al Conveni, va obtenir un cum laudem tan inapel·lable com concloent va ésser l’acte de presentació pública fet aquest dijous al Teatre Municipal amb el suport de l’alcaldessa Anna Pagans i tot el millor del PSC d’aleshores, més antics regidors de CiU, de Iniciativa-Verds i d’ERC.

L’endemà, dimarts passat, però, va ser un dia molt diferent. A la sessió plenària de la Diputació de Girona, la diputada Marta Guillaumes (CUP) va interpel·lar al president de la Corporació, Miquel Noguer, sobre l’obscur objecte de desig de JxCat i ERC, el Conveni abans esmentat. Noguer va negar la major: no toca al ple de la Diputació tractar-lo ni menys aprovar-lo atès que això li correspon al Consorci d’Aigües Girona Costa Brava. I així és, però, tanmateix, es troba en que el seu gerent, en Jordi Agustí, fou qui donà la seva conformitat, quan era Director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a què Girona cedís aigua de la seva als municipis de Bescanó, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Fornells, Aiguaviva i Quart. Se’m podrà dir, i així és, que el vicealcalde Eduard Berloso ho va decretar, però si jo fos l’Agustí tindria dubtes més que raonables sobre la legalitat tant pel que fa a la cessió -prohibida taxativament quan la concessió feta a Girona pel Ministeri d’Obres Públiques (1958)- com respecte de que el decret referenciat fos (i segueix) nul de ple dret en la mesura que l’únic òrgan autoritzat per fer-ho era el ple de l’Ajuntament de Girona i no pas l’alcaldia. També sobre si aquesta donació tenia i té empara legal en llei de Catalunya o si la pretesa titularitat de l’ETAP de Montfullà es troba circulant per l’Univers, doncs no es troba inscrita registrament. Se’m diu que Jordi Agustí es va posar nerviós arran de l’article que vaig publicar dissabte passat en aquestes pàgines. No m’estranya. Es troben en un assumpte farcit d’estrafolleria, magarrufes, astúcies tipus Artur Mas i d’infantil maquinació. I ja pot dir el president Noguer en sessió plenària de la Diputació, i ben dit està, que la concessió d’aigua feta per l’ACA a favor del Consorci de la Costa Brava no es troba publicada, però sí signada, tot i que ho fou en data 26 d’abril de 2012, és a dir, fa quasi onze anys, però és que la no publicació de la concessió en el DOGC equival a efectes legals a la no existència de la mateixa i a la seva anul·labilitat. De fet, no pot general efectes. I, en canvi, d’efectes n’hi ha.

És aleshores quan hom s’ha de preguntar què hi fa el secretari general de l’Ajuntament de Girona, José Ignacio Araujo i Gómez, no advertint d’aquest fet i d’altres al seu plenari? Si ho sap el president de la Diputació i del Consorci, amb més raó ho hauria de saber ell d’acord amb la seva formació jurídica. O potser això, més el seguit de contenciosos administratius que ve perdent la primera institució municipal, un veritable escàndol!, i prova de que les coses no es fan bé, més el cinc mesos que el conveni ha passat al cim de la seva taula, és atribuïble a l’atabalament que potser dona compatibilitzar la secretaria general de l’Ajuntament de Girona amb la del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i a més cobrar el complement d’incompatibilitat de la primera administració local esmentada? Hi ha coses que un no entén.