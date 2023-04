Sant Jordi mata el drac

No sé si heu pensat que diverses generacions de la mainada catalana desconeix la llegenda de Sant Jordi, tot i que pràcticament no hi ha escola on no s’expliqui. Aquest contrasentit ve donat pel fet que es veu que la llegenda és tan esgarrifosament políticament incorrecta que fa anys que se’n fan «versions alternatives». La darrera que he vist estava protagonitzada per una nena que es deia Jordina i que es feia molt amiga del drac. No em sembla pas malament regirar i refer les històries o posar-les al dia, però sense trair l’original.

La llegenda de Sant Jordi és intolerable per als censors i llepafils de la dictadura de la correcció política. En primer lloc perquè és un sant cristià i hauríem de ser laics i tal i tal; si fos budista, encara. En segon lloc perquè és insuportable i inadmissible que porti una espasa, contraris com som a les coses bèl·liques. Però, el que realment cal censurar ràpidament és que la princesa (que ja té nassos que sigui una princesa, republicans com som), sigui l’objecte de desig, premi a l’heroi i adopti un rol passiu de bleda en la batussa entre el cavaller i la bèstia que es cruspeix joves de la vila. I, per si tot això fos poc, el masclisme intolerable del podrit rei que accepta posar la seva filla a disposició de la gana del drac, una princesa figaflor que no fa res més que mirar-se l’heroi metre lluita amb el mal. I regirant la cosa, matar el drac, pobre bèstia, també pot ofendre als animalistes.

Ui! Tot plegat és insuportable i cal amagar a la mainada que a la llegenda Sant Jordi, amb un parell de pebrots (digueu-me masclista), va a matar la bèstia pudenta amb la que no cal dialogar sinó escapçar-li el cap i salvar la princesa per vergonya dels cagats vilatans que no tenien mitjans ni esma per acabar amb el maleït drac que els devorava els fills. Potser, si aquests que són incapaços d’explicar aquesta llegenda a la mainada, llegissin o escoltessin les notícies que arriben, per exemple d’Ucraïna, s’adonarien que cada dia hi ha joves al món que són portats a les guerres i lliurats per a què els dracs els immolin. I això no és cap llegenda. I si cal ser creatius, políticament correctes i no ferir sensibilitats i trobar una versió que pugui ser divulgada, jo us proposo el següent text: Estimades nenes, estimats nens, els dracs no existeixen. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.