No és correcte en català l’ús del don ni el doña. De fet tampoc ningú s’expressa així. El senyor i senyora amb el cognom darrera és habitual quan no hi ha confiança suficient com per tutejar-se, igual que en castellà. Si antecedeix al nom és que hi ha una certa proximitat però molt respectuosa, gairebé servicial. En castellà, molt especialment a Madrid, en el meu cas el don Jordi, sovinteja especialment quan tractes amb hostaleria, serveis, comerç, etc. Els meus amics i coneguts llatinoamericans amb qui comparteixo taula queden impressionats per la magnífica declamació del don que fan els cambrers. Fins i tot en fan una mica de broma exagerant la dicció i emprant també, que els fa molta gràcia, caballero com si estéssim al teatre de fa cent anys.

La gastronomia de Madrid és producte i servei. Producte que arriba de tot arreu i servei que es guanya la propina des de que et veuen entrar per la porta. Un dia d’aquesta setmana abandonava un dels restaurants habituals quan el maître es va acomiadar amb un «Dooon Jordi, muchas felicidades por adelantado». Tot un detall. Em va preguntar com celebraria aquesta diada i li vaig dir que la començaria a Madrid, després a Barcelona i l’acabaria a Girona. Aprofitaria el viatge en tren per contestar algunes de les felicitacions que arribaran per telèfon, ja que intento personalitzar totes les respostes. Molts anys faig una llista per no deixar-me ningú. Quan es va permetre durant la transició enregistrar els nadons com a Jordi en català, es va convertir en el nom hegemònic en català entre els nois nascuts als setanta i vuitanta. Llegeixo als informes estadístics que això va camí de convertir-se en un fet residual. Entrem en fase d’extinció.

La Diada de Sant Jordi és un goig perquè és popular i l’ha anat fent i construint la gent per una allau de circumstàncies diverses. És el patró de Catalunya, compta amb una bona llegenda com a cavaller armat que mata el drac i de la seva sang en broten roses. També la tradició centenària del mercat de roses i el regal a les enamorades, sobretot a Barcelona. Després hi ha la celebració del Dia del Llibre. En els seus inicis bàsicament d’exaltació cervantina, on es promovien conferències literàries i el descompte a les llibreries arreu d’Espanya. Però hi ha un moviment decisiu quan es decideix traslladar, el 1930, el Dia del Llibre al 23 d’abril, data en que va morir Cervantes. Aquell any havia caigut la dictadura de Primo de Rivera. Si llegeixes a l’hemeroteca municipal els exemplars del Diari de Girona d’aquells dies, comproves el fervor popular i sobretot catalanista que al tema del sant, els llibres i les roses va afegir el fet que, després de set anys de prohibició de ser tocada en públic, La Santa Espina, perquè textualment, «es escuchada con el respeto propio de un himno nacional», la Cobla Girona ho fes a la Rambla en olor de multituds.

La data coincidia amb el mateix dia i mes de la mort de del literat anglès per excel·lència, William Shakespeare (dates avui qüestionades: l’únic que va morir amb seguretat un 23 d’abril és Josep Pla). L’economia de la seva vila, Stratford-upon-Avon, està molt basada en el turisme de l’univers de l’autor de Hamlet i la peregrinació a la tomba a la Holy Trinity Church. Botigues de records, actuacions teatrals o gastronomia de l’època. Darrera la tomba hi ha una escultura de l’autor poc afortunada i que sembla treta, ho he vist personalment, d’una falla valenciana. La necrologia encara té força i les relíquies han estat històricament objecte de mercadeig i robatoris. De la tomba de Shakespeare robaren el seu crani. Més civilitzada fou la donació d’un tros del crani de Sant Jordi que es conserva a la basílica que porta el seu nom a Venezia a la Generalitat de Catalunya. Està dipositat a la capella que té dedicada a Palau.

Pel que fa a Cervantes, en temps d’Ana Botella a l’alcaldia madrilenya, es volgueren identificar les seves restes a l’església de les Trinitàries del carrer Lope de Vega, on fou enterrat, i fer-ne un indret d’atracció de l’autor d’El Quijote. Cap científic rellevant va voler certificar que algun dels ossos de les restes de 16 persones trobades eren de Cervantes, essent impossible una comparació d’ADN. Un dia em van convidar a veure aquesta operativa amb gran secretisme per si en fèiem un documental. Res. Sort que al sortir i com que era migdia me’n vaig anar a Casa Alberto, gairebé al davant i amb uns dels millors callos i rabo de toro madrilenys. Al menys alguna cosa concreta pel davant.