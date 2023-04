M’agrada començar el dia i veure, a les cantonades de tot Girona, adolescents amb galledes plenes de roses venent flors. És possible que algun parent els hagi deixat podar el jardí, com ho és que fessin travesses en jardins aliens. El llaç de la bandereta catalana nuada a les flors al costat d’una espiga. El llaç d’una antiga bandera estelada nuat al coll, alguns testimoni d’altres temps. Un somriure en les noies i una rosa a la mà.

M’agrada recórrer les parades d’hora. Quan encara estan muntant i distingir les llibreries de la ciutat i les de fora. Aleshores els escriptors encara no han arribat i fa olor del cafè de les cafeteries i a aquesta aroma ametllada tan pròpia dels llibres. Abans, quan es feia al Barri Vell, i feia bo, les taules de les terrasses dels bars ja eren plenes.

M’agrada regalar roses a les dones de la meva família i, si és possible, rebre algun llibre. No crec que tinguin gaire clar quines són les meves preferències. M’agrada des de la Bíblia a A la carretera, de Kerouac, com tot Conrad o Cormac McCarthy i molt de Stephen King, però no tot. Saben almenys què és el que no m’han de regalar, autoajuda (amb mi mateix en tinc prou) o alguna llauna d’un líder del procés independentista.

Després, una mica més tard, la gent inundarà els llocs, arribaran els escriptors i se signen llibres. I se sentirà aquella emoció, semblant a quan succeeixen les fires barrejades amb cert aire litúrgic perquè, es vulgui o no, es tracta de llibres i aquests, se suposa, contenen les grans històries. No hi haurà disponible ni una sola taula en l’últim dels restaurants, on hi regnarà l’enrenou, com ha de ser, perquè Sant Jordi és una festa. A la tarda, i això que juga el Barça de local, les passejades, les canyes, les lectures i els amics.

Ens agrada Sant Jordi i potser no ho hauria de fer. El piló de gent, la caiguda de la lectura per càpita, que es banalitzi l’esdeveniment. El desembarcament de la política catalana i espanyola i els seus actes de precampanya per a les eleccions del maig. El famós amb el llibre que li va escriure un altre. El trànsit de l’infern. I si ens agrada, malgrat tot, és perquè és la festa del llibre, de les històries. Com la de la noia jueva anomenada Ana que escrivia amagada dels nazis el seu diari per exorcitzar el terror. O la del capità amb pota de pal. O la de l’exiliat que escapa de la guerra. I tantes altres que, en definitiva, són com plantar cara a la mort. I la festa és vida i és Sant Jordi.