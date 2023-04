Primer van dir que estabornirien les carpes de l’Onyar perquè així se les podria traslladar al Ter, on hi ha més aigua, segons els experts. Com si fossin ximples –les carpes– i no sabessin què han de fer quan hi ha poc cabal. Però ara resulta que són una «espècie exòtica invasora», segons la legislació estatal, i s’ha d’optar per una «solució final», és a dir, un holocaust en què n’han de morir electrocutades quantes més millor. Això sí, les noves lleis no permeten matar vertebrats tan indesitjables com les rates. Deu ser que són autòctones, i molt ben integrades.

Diuen els experts que la carpa remou els sediments, destrueix la vegetació subaquàtica i això provoca un augment de nutrients inorgànics que impedeixen la proliferació d’altres espècies, entre altres «crims» ecològics que provoquen aquests peixos. I quan ve un aiguat no s’endú els sediments i la vegetació subaquàtica i tot el que troba, fins que se’n forma una nova capa? Els romans ja van importar carpes als rius d’Europa occidental des del Danubi, fa 2.000 anys. I després de 20 segles encara són una espècie exòtica invasora? I així, què en direm de les tomates, el blat de moro i les patates, que van venir d’Amèrica Central? Aquests legisladors ecologistes menjatofu s’haurien de preocupar més aviat d’aturar la proliferació de conills, senglars i gavians, que rebenten coloms i els deixen estripats al meu balcó o al mig de la vorera. I així què: arribarem al punt de considerar també «espècies exòtiques invasores» les persones que ens arriben de fora d’Europa? Cada dia veig més clar que aquest país hauria de ser governat per gent del camp, ramaders i pescadors. Potser no han estudiat ecologia, però tenen el seny que els falta als polítics.