Les promeses: cal complir-les

Si repassem les hemeroteques dels últims quaranta-cinc anys, en relació a les campanyes electorals, i les promeses dels diferents partits i líders polítics, de ben segur que caurem en la decepció, després de comprovar com moltes promeses no només no s’han complert, sinó que fins i tot s’han infringit, fent el contrari. Però la vida política sembla anar per altres viaranys i valoracions, basada més en tàctiques i estratègies i en tocar més els sentiments momentanis de les persones que no pas la racionalitat i el sentit comú. I és que ben mirat, no hi ha diferències abismals entre la diversa i variada mal anomenada classe política. La finalitat última és aconseguir tocar poder, sovint oblidant que la política en majúscula exigeix esperit de servei i compromís, sense fissures, per afavorir el bé comú i l’interès general, amb honestedat i fortalesa.

Davant una altra contesa electoral cal incidir novament en la necessitat que tots els que opten a ocupar una digna i exigent responsabilitat, en qualsevol àmbit públic, no han d’oblidar mai que per les seves obres els coneixerem. Les paraules són necessàries i insubstituïbles, però no deixen de ser adjectius que decauen sense la substància de les obres, de les accions, dels comportaments. Les eleccions no són un joc de malabaristes, ni un circ d’entreteniment i distracció, són i han de ser, l’ocasió efervescent per reflexionar sobre els problemes de la nostra societat, per aportar i discutir idees i propostes que ens acostin a solucions efectives i viables, consistents i perdurables, respecte als problemes que afecten la vida de la ciutadania, que en són molts.

Acudir a la contesa electoral exigeix valentia, esperit de servei, coherència i honestedat. L’estendard de les idees és important, però molt més encara ho són les persones a les que van dirigides. La línia divisòria entre uns i altres no vindrà donada fonamentalment, al meu entendre, per les diferenciació de les idees, que també, sinó pel respecte i compliment del que es promet i es defensa durant la campanya. No fer-ho així és simple manipulació, mentida i frau. Les promeses cal complir-les, és obligatori complir-les perquè són part d’un contracte social segellat per les urnes, i no fer-ho és de trilers i deshonestos. Ni legalment, ni èticament és acceptable fer promeses per captivar l’atenció i el vot, si finalment s’obliden i s’incompleixen.