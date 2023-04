Opino que la diada de Sant Jordi hauria de fer-se com sempre a la Rambla i Plaça Catalunya. En temps de pandèmia era d’entendre que es traslladés a La Copa, però ara ja no hi han restriccions i, per tant, el més tradicional és tornar a fer-ho a on sempre era.

Perquè Girona ha de ser diferent que les altres ciutats catalanes? A Barcelona fins i tot ho han allargat fins el Passeig de Gràcia… A Girona podria arribar fins la Plaça de la Independència. Jo, personalment, no ho trobo atractiu on ho han traslladat.