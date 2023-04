Fa més de 40 anys que vivim en certa democràcia, hem tingut 7 governs de diferents colors i mica en mica s’ha complert la frase d’Alfonso Guerra «Espanya no la coneix ni la mare que la va parir».

El dia a dia d’avui, violacions en grup cada vegada més joves, assassinats masclistes, violència domèstica, ocupes, drogoaddicció i per davant de tot corrupció.

El país de les classes treballadores, (1) els de picar pedra cada dia a l’empresa i el camp; (2) els autònoms amb esperit emprenedor; (3) els col·locats a l’administració; (4) els polítics.

Els (1) i (2) són els que aguanten el país i reben totes les càrregues fiscals, per mantenir els (3) i (4).

El govern d’avui és el més atrevit i el més perillós que hem tingut, és ben cert el dit que diu «el socialisme reparteix misèria», ells en diuen el més progressista, cada dia més impostos, més anuncis de mesures, que no es compleixen per falta de mitjans. Les autonomies comencen a plantar cara al govern central, pel greuge comparatiu que reben diners als de Madrid.

Catalunya segueix deixant-se prendre el pèl, eh president? però a la cadira s’hi està molt bé.

Quan va morir Franco estàvem espantats i desorientats, vam fer pinya amb l’emèrit, ja l’hi va anar bé, mireu com s’ho ha cobrat, feliç a l’exili i de tant en tan ens ve a veure i ens fa «elis, elis».

Pantans buits, sequera, qui va fer-los buidar per fer corrent hidràulica, em deia un entès que posar en marxa una central elèctrica hidràulica els costa 7 € de consum i nosaltres l’hem pagat amb dos dígits fins i tot tres. I no ens movem perquè no sortiríem a la foto. La mentida, l’insult i el menyspreu instal·lat al Congrés i a tots els parlaments autonòmics, això és el país avui.