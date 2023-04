Qui ho havia de dir que en una terrassa d’un bar amb unes precioses vistes al mar podem trobar a tantes persones mirant a una pantalla de mòbil en comptes de badar amb la remor de les onades, sentir com la brisa del mar acarona la pell o bé aprofitar aquest entorn idíl·lic pel descans del ritme frenètic diari?

Doncs sí, cada vegada són més freqüents aquestes escenes de veure a persones mirant la pantalla del mòbil a qualsevol lloc.

Segons experts que han investigat sobre dit comportament, estem normalitzant un tipus de conducta que provoca una falta d’atenció plena del moment present, augmenta el narcisisme així com també les nostres febleses, ens dispersa i, alhora, ens roba un temps preuat per a la realització d’activitats creatives que ens puguin fer sentir bé.

En la meva opinió humil, i per experiència pròpia també, el fet de mirar tot sovint el mòbil, a les aplicacions o a les xarxes socials (Instagram, Whatsapp, Facebook…) ens allunya de la nostra realitat, i si no hi posem fre ara que som a temps per aprendre a fer un ús més intel·ligent d’aquest maleït aparell que ens està esclavitzant, la vida que ens ha tocat haurà passat tant ràpid que ni ens haurem adonat. La vida és digne de viure-la en tots els sentits, i sinó que estem fent aquí immòbils?