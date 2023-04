Llocs perduts, feines guanyades

La tecnologia permet agilitzar processos productius. L’execució de les tasques és més eficaç amb determinades màquines. I les persones s’exposen a menys riscos a la feina. No obstant això, aquesta transformació –actualment ja es parla de la cinquena revolució industrial, sense que gairebé no s’hagi digerit la quarta a escala internacional– afecta nombrosos llocs. No en va, es calcula que, al 2030, s’hauran destruït 375 milions d’ocupacions a tot el planeta. Els defensors del canvi digital repliquen que, com a contrapartida, hauran aparegut altres oportunitats, altament beneficioses. Tot i això, aquestes opcions requereixen una formació més elevada que la mitjana actual. S’espera que només als Estats Units s’automatitzin entre 14 milions i 80 milions de posicions laborals. La forquilla és àmplia perquè depèn de factors difícils de preveure. Sigui com sigui, en els pronòstics més ben fonamentats es parla de la pèrdua de 73 milions de llocs. Segons aquests avenços, l’impacte també seria profund a la Xina –236 milions de llocs de treball–i a Alemanya –17 milions–. Mentre organitzacions com Brookings Institution posen l’accent en aquesta dimensió preocupant, des del Fòrum Econòmic Mundial recorden, amb força més optimisme, que l’aplicació de la intel·ligència artificial generarà 58 milions de contractes.