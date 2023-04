Un poema de Sant Jordi

La diada de Sant Jordi va començar amb la lectura del poema de Salvador Espriu «Oració al Senyor sant Jordi», que es troba en el recull «D’una vella i encerclada terra», a la primera part del llibre Per a la bona gent. El poeta convida, abans de recitar la pregària, «a mussitar-la, és clar, amb una molt relativa ingenuïtat».

Doncs, som-hi. «Senyor sant Jordi, / patró, / cavaller sense por, / guarda’ns sempre / el crim / de la guerra civil. / Allibera’ns dels nostres / pecats / d’avarícia i enveja, / del drac / de la ira i de l’odi / entre germans, / de tot altre mal. / Ajuda’ns a merèixer / la pau / i salva la parla / de la gent / catalana. / Amén».

La simplicitat dels versos no hauria d’enganyar ningú. En unes sòbries paraules hi ha els atributs més preuats de l’obra de Salvador Espriu: el crim de la guerra; els pecats de l’avarícia i l’enveja; la ira i l’odi entre germans; la recerca de la pau i la salvaguarda de la parla dels catalans.

De fet, el poeta demana al cavaller que ens deslliuri de la guerra, un crim contra la humanitat. I per recordar-ho hi ha la invasió russa d’Ucraïna.

A la vegada, prega perquè siguem alliberats dels pecats d’avarícia i enveja, freqüents en els nostres dies. Sobretot d’aquells pocs que atresoren riqueses a costa dels patiments de molts. I cal lluitar contra els envejosos que, amb la seva mediocritat, cobegen males intencions envers el proïsme a qui volen intimidar.

Per Espriu, el drac de la ira i de l’odi entre germans és, a més d’un recordatori de la guerra civil espanyola, un toc d’atenció per evitar enfrontaments entre els defensors d’ideologies diferents.

Continua el prec amb la recerca de la pau entre els homes i dones de bona voluntat que no sigui flor d’un dia, sinó un element permanent de convivència.

Finalment Espriu invoca sant Jordi perquè salvi la «parla de la gent catalana». Cal tenir en compte que aquest poema és de principis dels anys vuitanta, o potser abans, quan era necessari un esforç per salvar els mots d’una llengua reprimida durant la dictadura franquista.

Ara, el llenguatge, en un món plural, ha d’ésser integrador, no excloent. El nostre petit país ha estat sempre una terra d’acollida. Per tant, celebrar el dia del llibre i la rosa, símbols de la nostra cultura, no ha d’impedir respectar els trets culturals dels altres.

Després de pair els versos, juntament amb l’esmorzar de pa amb tomata i pernil, un suc de taronja i un cafè, era l’hora de passejar per les parades del passeig de mar de Lloret. Remenar i triar. Els llibres escollits van ser La confabulació dels suïcides de Petros Markaris, Personas decentes de Leonardo Padura i Memòries de mi mateix de Ferran Torrent.

Amic lector, que el dia de Sant Jordi sigui tot l’any!