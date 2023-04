Preocupacions reals pendents

La diada de Sant Jordi ha representat un èxit absolut. Si Barcelona es convertí en l’autèntic rovell de l’ou de la festa, a tot el país les places i carrers foren un vesper de gent. Com de costum els llibres i les roses foren els grans protagonistes. Els venedors van tenir molta feina i els escriptors més destacats gaudiren de valent tot escampant dedicatòries a tort i a dret.

Un any més algunes formacions polítiques tingueren la necessitat de polititzar la festa. El mateix president Aragonès des del mateix Palau de la Generalitat es referí a la seva proposta d’acord de claredat, fent èmfasi que cal un referèndum i que votar no és cap trampa.

El president insisteix en una qüestió que fa pocs dies es va treure de la màniga en seu parlamentària. I el seu discurs no rebé el suport de ningú. Hauria de ser conscient que només te l’escalf incondicional de trenta-tres diputats i que ja no es tracta de rivalitzar amb els seus exsocis de Junts, sinó que el càrrec l’obliga a governar per a la majoria de la ciutadania. Però ja se sap que darrerament s’entossudeix a esgrimir una proposta que avui només afecta a la militància d’ERC.

De ben segur que intenta fer volar coloms i entretenir el personal, davant la seva solitud parlamentària on no troba companys de viatge. I si Salvador Illa i el PSC no haguessin aprovat els pressupostos avui Catalunya es trobaria en una situació encara més complicada.

El discurs d’acord de claredat és tan estèril com el de Laura Borràs a Manresa, fent-se la víctima. Ara mateix només un grapat de hooligans –cada vegada menys– segueixen posicions messiàniques que no porten enlloc. La majoria de la població catalana té altres maldecaps, que malauradament el govern hi passa de puntetes.

Pere Aragonès i el seu govern haurien de centrar-se en combatre la sequera, que properament pot afectar a molts municipis de casa nostra. Tanmateix cal preparar una bona estratègia i equips per tal de combatre els possibles focs de l’estiu. L’amenaça d’incendis és sobre la taula, segons els experts, i no val a badar. Altres qüestions que avui són preocupants són les polítiques d’habitatge, el desànim que existeix entre els professionals de l’educació o les llargues llistes d’espera als centres hospitalaris catalans.

Aquestes són preocupacions reals. I sense anar massa lluny, ja són moltes les famílies que no poden fer front a les hipoteques. I d’això no en parla el president en les seves intervencions. Ni pren mesures davant l’augment de la cistella de la compra que s’ha disparat d’una manera preocupant. Si alguna cosa comenta sempre és per culpabilitzar Madrid de tot. I això ja cansa.

Allò que sí encerta el president és en fer una crida a la defensa de la llengua catalana. I en aquest sentit tots els esforços són pocs. Davant la globalització i la irrupció de nous sistemes de comunicació, l’amenaça a una llengua minoritària com la nostra ens hauria de motivar perquè estiguéssim alerta, perquè només una militància activa la pot salvar. En aquest sentit és bo que la gran majoria de formacions catalanes comparteixin aquesta preocupació del govern de la Generalitat.

D’ara endavant viurem tot tipus de declaracions fins a la cita electoral de finals del mes de maig. Les enquestes no ofereixen resultats clars ni pronostiquen majories absolutes, per la qual cosa no només a Barcelona hi haurà un frec a frec entre Comuns, PSC, ERC i Junts sinó que també pots succeir en ciutats importants com Tarragona, Girona, Lleida, Sabadell, Badalona –on s’hi suma Albiol– o Terrassa. Arriba l’hora de la política i dels pactes i serà bo veure quin plantejament fan les formacions independentistes. Però abans s’haurà de parlar dels problemes reals de cada poble i els candidats s’hauran de referir a les polítiques d’habitatge, tot fent promocions socials o de lloguer, de dissenyar sòl industrial, de polítiques que permetin la integració dels nouvinguts o com es garanteix l’educació o l’accés a la cultura. Per primera vegada es viurà una política de pactes que no es recordava des de fa dotze anys.