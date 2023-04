Passant revista de la Diada de Sant Jordi, d’enguany, segons sembla, tot i cert dubtes, sobre la coincidència d’escaure’s en diumenge, va ser un dels més esplendorosos, fen repàs dels celebrats darrerament. El dia va esdevenir esplèndid, amb una temperatura suau, i l’assistència, a La Copa –el lloc actual d’emplaçament– on hi havia les parades, de llibres i de roses, va atraure una gran quantitat de gent, mesclada la de la ciutat, amb la vinguda de diferents indrets, que, tot i les cues, que es formaven, per obtenir la firma dels autors, transcorria amb una gran sensació de pau i d’ordre; coincidint amb el que és propi, dels ambients culturals.

El lloc actual, ampli i espaiós, és molt adequat, per acollir tal nombre de gent; tot i així, alguns gironins i gironines, en passar per la Rambla, sentíem una certa nostàlgia, veient-la tant sols, com a lloc de pas.

Per tant, ens podem felicitar, tant per l’èxit aconseguit, com per la sensació d’ordre i de civisme que es va donar.