Terol existeix, i Girona també

Hem llegit Seixantisme, l’esclat cultural català dels 60, escrit per Marta Vallverdú publicat per l’Avenç, en la seva col·lecció d’assaig. El llibre que abasta el període 1959-1971, parla de la represa cultural i política que Catalunya va experimentar en plena dictadura franquista. Malgrat el que es podria suposar pel títol, tal com ens imaginàvem, el text és refereix al que va passar a Barcelona i a la seva àrea metropolitana a la dècada dels seixanta, obviant tot el que va ocórrer aquells mateixos anys a la resta del país.

L’autora incorpora al relat referents en l’àmbit dels Països Catalans com ara Joan Fuster, Eliseu Climent, Raimon, Baltasar Porcel o Maria del Mar Bonet. Aquest seixantisme barceloní no té res a veure amb el francès. L’any 1968 els referents ideològics, profètics-utopistes que tenien les masses estudiantils a la capital francese eren Marx, Mao, Marcuse, Lukacs, Gramsci, Thomson i, no hi podia faltar Jean Paul Sartre.

És evident que aquells anys la societat catalana tenia uns altres problemes. Vivíem en un règim de manca de llibertats, que no havia fet la revolució burgesa. Temps després el capitalisme monopolista promouria l’acceptació de la monarquia, els anomenats pactes de la Moncloa i l’adhesió a la Unió Europea i a l’OTAN.

Tornant a la senyora Vallverdú, veu en el seixantisme una continuació del modernisme i el noucentisme. Aquesta represa cultural tenia l’aval d’intel·lectuals com ara Cirici Pellicer, Joan Triadú, Josep Maria Castellet, Maurici Serrahima, dels historiadors Vicens Vives i Josep Benet i de polítics socialistes com ara els germans Maragall, Narcís Serra, Isidre Molas i altres elements que acabarien portant les olimpíades a Barcelona i consolidant una societat cosmopolita, postmoderna i capitalista.

Altres actors de l’auca varen ser els arquitectes Oriol Bohigas i Ricard Bofill, el promotor Oriol Regàs, uns personatges progressistes vinculats en alguns casos al PSUC i a l’església post-conciliar.

Cal destacar que, en aquesta represa cultural, en una altre ordre de coses, també varen jugar-hi un paper molt important gent com ara Jordi Pujol, Max Cahner, la família Carulla, el cavaller Floïd Joan Cendrós, Millet i entitats com ara Òmnium Cultural, el Palau de la Música, moviments com la Nova Cançó, l’escoltisme… molts impulsors d’aquestes iniciatives tenien orígens burgesos i en el catolicisme catalanista que venia dels focs de camp i d’allò que Jordi Pujol va anomenar fer país.

Jordi Solé Tura va qüestionar aquest moviment pel seu component conservador i burgès. El flequer de Mollet criticava en el seu llibre Catalanisme i revolució burgesa a personatges com ara Francesc Cambó o Joan March que finançaren el 18 de Juliol. Malgrat tot, Solé Tura, s’acabà rendint als cants de sirena socialistes i renuncià al marxisme i a tot el que va fer falta per acabar tocant finalment poder. Altres intel·lectuals que no es varen rendir foren Francesc Candel, Sacristán, Fernández Buey o Manuel Vázquez Montalbán. Molts d’aquests estaven vinculats a la recordada revista Mientras Tanto, tot un referent per a l’esquerra.

Ni Mientras Tanto, ni El Viejo Topo, ni Ajoblanco, tres capçaleres editades a Barcelona aquells anys, surten citades en el llibre de Vallverdú perquè, òbviament estaven allunyades dels seus referents ideològics. Sí que parla de Pau Riba, Terenci Moix, Quim Monzó, de Joan de Sagarra i d’alguns personatges de l’anomenada gauche divine barcelonina que es reunien primer a la discoteca Bocaccio i després a l’Up and Down.

Des de Girona hem de dir enfront d’aquest fangacentrisme que aquells anys a Girona també es movien coses. Els gironins dels seixanta també ens vàrem comprometre en la lluita antifranquista i en la necessària renovació de les arts, les lletres i la política catalanes. És per això que recomanem a la Marta Vallverdú que llegeixi alguns textos d’en Josep Clara, el recentment reeditat llibre Cartes a Lilit (ara en català) en traducció de Daniel Bonaventura, escrit per Carmen Alcalde, pionera del feminisme i la primera directora que tingué Presència, una revista combativa de referència, a la que l’escriptora barcelonina dedica amb prou feines quatre ratlles.

Un altre llibre que estaria bé que recollís l’assaig de Vallverdú és Girona grisa i negra, signat a vuit mans per Narcís Jordi Aragó, Pius Pujades, Jaume Guillament i Just Casero.

Entre els oblidats, també hi trobem a faltar a Damià Escuder, impulsor juntament amb Quico Vila-Abadal i Xirinacs de l’Assemblea de Catalunya. El senador independent Francesc Ferrer és un altre dels que falta a la llista, així com en Salvador Sunyer, pare, i en Josep Cristòfol, president de la UEC a Girona.

En la relació d’absents també hi manca en Feliu Matamala, ànima de la Llibreria Les Voltes, o en Josep Maria Cadenes del PSAN.

Altres que podrien sortir són els saltencs germans Coromines (Lluís i Xavier), l’insubornable Joan Daunis, o els obrers que l’any 1962 varen protagonitzar la vaga dels químics que es va saldar amb un balanç de 16 acomiadats, als quals ara farà justament un any, la ciutat va retre homenatge.

Uns altres que aquells anys picaven pedra eren els militants cristians de l’HOAC, Joan Pallàs, Miquel Molledo, Paco Mera o Joaquima Tomàs, entre d’altres. I si volem centrar-nos en l’àmbit més estrictament artístic, hauríem de parlar de l’Isidre Vicens i de l’Enric Marquès que, un cop retornat del seu exili parisenc, organitzà el grup de gravadors conegut com Estampa Popular i recuperà figures cabdals de la nostra cultura com ara la de l’escultor Fidel Aguilar.

Finalment, no em puc estar de recordar que el 4 de febrer de 1969 un escamot dels guerrilleros de Cristo Rey va destruir el mural del judici final que un servidor va pintar a l’església romànica de Palau-sator, un fet que va transcendir àmpliament l’àmbit local i va ser recollit, tot i la censura, fins i tot, per mitjans de la villa y corte.