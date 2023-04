«Afterparty»

Amb els dies de Sant Jordi passa com amb moltes efemèrides: que després del festival, aquest es dissol de la memòria col·lectiva amb una facilitat astoradora. Es viu amb una extraordinària intensitat (aquest més que cap altre, i amb raó perquè feia temps que no en teníem un de «normal»), es fan els tradicionals balanços de l’endemà (que ja de per si mateixos tenen alguna cosa de crepusculars) i després arriba a semblar que l’únic Sant Jordi que compta és el de l’any vinent. De fet, en aquest trànsit tossut i irreversible cap a la nova pantalla hi ha una certa síntesi d’alguns mals endèmics de la cultura catalana en general i del sector literari en concret. Mai ha estat una bona idea refiar la projecció d’un fet creatiu a un dia assenyalat, perquè acabes convertint la resta de l’any en un prolegomen extenuant. Això repercuteix en els debats al voltant del sector en qüestió. D’acord, una jornada històrica, vendes disparades i eufòria col·lectiva, però també hi ha un alarmant endormiscament d’aquelles arrítmies que continuen malmetent la indústria del llibre en català i la seva conversió en un focus d’atenció més continuat. Val per autores i per autors, que viuen entre desigualtats cronificades, però també per a les llibreries, pels conflictes de distribució i per la presència als mitjans de comunicació. Tenim molts temes pendents, i un bon Sant Jordi, com ha estat el cas, no els resol d’un dia per l’altre. Seguim tenint problemes amb la difusió d’alguns gèneres i estils, amb la promoció exterior i amb les empares administratives; continuem tenint grans noms invisibles i prejudicis no superats. Les dosis d’optimisme no han d’estar renyides amb els reconeixements de les febleses, perquè al final l’autoestima de la cultura depèn també de la dignitat del peix petit. Diumenge passat, a les exaltades cròniques d’alguns informatius semblava ben bé que en aquest país no existia cap altra cosa que la visibilitat dels triomfadors. Per descomptat que hi han de ser, però pels carrers d’arreu de Catalunya també hi havia editorials petites, escriptores atípiques i llibreries insòlites que també contribueixen, i molt, a que aquesta festa es visqui de manera tan transversal. Justament el veritable valor de Sant Jordi és que no entén (o no hauria d’entendre) de fenòmens puntuals i maquinàries de promoció, sinó que és una celebració compartida en què totes les implicades i tots els implicats són absolutament indispensables per a la seva vigència. I com a totes les festes, és important gestionar bé les ressaques perquè l’espessor del núvol no et distregui de l’essencial.