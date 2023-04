Butxaques foradades

Sanna Marin, com a primera ministra de Finlàndia, va ser reprovada perquè ella i família esmorzava a costa del contribuent, un perjudici de mil dòlars al mes, 30 dòlars diaris. El país nòrdic sap què és la decència en política, un coneixement que no tenen altres països situats més al sud. L’anomenada policia patriòtica de Fernández Diaz pagà dels fons reservats –una guardiola que l’Estat obre tapant-se el nas quan no vol que la mà dreta sàpiga el que fa l’esquerra– vint-i-cinc mil euros a un policia francès perquè els donés informació de comptes bancaris a l’estranger de polítics separatistes. El gavatx que els degué veure venir els facilità un compte, sí, un compte fals de Trias. Quan Villarejo li demanà que els hi tornés els diners els ensenyà l’anell que portava al dit del mig. Hi ha excepcions a la sentència que diu que en una democràcia no hi ha d’haver res sagrat, una d’elles és el respecte escrupolós al diner públic. Fer un mal ús del diner públic hauria de ser un sacrilegi. El govern de Pedro Sánchez amb comandita amb ERC es tragué de la màniga una malversació de cabals públics excusable, quan el barrut no s’enriquia personalment. Francament, ens hauria d’importar un rave si Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental –insisteixo perquè hi ha molt terraplanista en política que està convençut que la justícia espanyola ha fet vudú a la seva Laura per cantar els segadors versió original a viva veu metre es dutxava– es posà diners públics a la butxaca o els posà a la de les seves amistats. No esperàvem que la senyora entrés en un convent de clausura per redimir la seva ànima, però que demani ser restituïda com a Presidenta de la Mesa del Parlament, que el sector pota negra de Junts, el mateix Puigdemont i la milícia de Twitter la motivin en el seu desig, ens diu que aquest País amb la fal·lera d’arribar a Itaca no és que hagi perdut el nord, sinó que fa molt de temps que algú llençà la carta de navegació al mar. És malbaratar diner públic que la Generalitat recordi una agència de col·locació amb la creació de la figura de l’assessor sense que se sàpiga que assessoren, que creï llocs de treball alt standing com agraïment dels serveis prestats, que subvencioni amb màniga ampla a mitjans que han après a dir sí senyor, que es creïn canongies pels exmolthonorables, ...

A mi no em semblà que Laporta l’altre dia fos Davy Crockett, un dels defensors de El Álamo, assetjat no per l’exèrcit mexicà sinó per un comando format per Tebas, Florentino, la premsa de Madrid, les cendres de Bernabeu i Franco, els que es diuen barcelonistes, però no ho són, etcètera, sinó que em recordà a Elmer Gantry, un personatge interpretat per Burt Lancaster en la pel·lícula del mateix nom. Elmer és una guineu que tira endavant fen la viu-viu per allà on passa. Un dia entra per casualitat en una reunió de l’església evangèlica i comprèn d’immediat el que significa que la fe pugui canviar les muntanyes de lloc: que si vols que la gent t’obri la cartera primer t’ha d’obrir el seu cor. La llum que acaba d’il·luminar el seu futur juntament amb la contemplació del rostre angelical de la germana Sharon, interpretada per Jean Simmons, fan que s’entregui a la causa evangèlica. Els seus discursos tremebunds colpegen l’ànima d’una multitud temorenca del Senyor que veuen en ell l’home que esperaven. Laporta no pretenia convèncer que el Barça no té les butxaques foradades, pretenia avivar la flama de la fe dels barcelonistes i recordar-los una vegada més que els camins del club que és més que un club i que dona nom a la ciutat són inescrutables.