Can Manolo és un clàssic dels excel·lents «asados». Projecta el seu amor incondicional per la cuina burgalesa, plats sempre copiosos i ben elaborats, sense obviar propostes de peix, els «platillos» de festa major, que et fan caure en la temptació d’assaborir els seus famosos «ous estrellats» o els insubstituïbles «peus de porc a la brasa», entre moltes altres especialitats. Tot i que la minuta és ben extensa, també inclou propostes de bacallà, cargols, verdures a la brasa, etc. La meva modesta recomanació és que us centreu en l’apartat de carns com el «costillar de Burgos», autèntica apoteosi dels lluminosos fogons, que mai deceben. Sí, en els plats de Can Manolo es gaudeix de tot el sabor de la ramaderia burgalesa.

En Manolo, nascut a Andalusia (Almeria), de ben petit, amb la seva família es va traslladar a Girona on ha desenvolupat tota la seva brillant carrera gastronòmica. Els entrants típics a base de la «morcilla de arroz de Burgos», xoriç d’Avilés, «pimientos del piquillo», a més de l’imprescindible pernil de Jabugo, fan del pica-pica un autèntic festival de productes inqüestionables. El «lechazo» i el «cochinillo lechal» acompanyats de guarnició a triar, es transformen en les estrelles de la taula de Can Manolo. El local, càlid i acollidor, té les seves parets cobertes de centenars de fotografies que recullen la presència de personatges famosos en tots els camps professionals. Bons vins de La Rioja, Ribera i de l’Empordà, entre els que sobresurt el Ramón Bilbao. En conclusió, estimat lector, no cal traslladar-se a les terres de Castella per gaudir de la seva cabana, és a dir, de l’art de cuinar sobre les brases.