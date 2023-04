L’ocurrència: l’acord de claredat

L’Honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès, el 27 de setembre de l’any passat va presentar al Parlament català una proposta, que podria ser aplicada a Catalunya, inspirada en el «Clarity Act» o Acord de Claredat, aprovat el 1999 en el Parlament del Canadà, el qual establia les condicions per a possibles negociacions sobre la secessió d’algunes províncies del Canadà mitjançant un referèndum. Segons el president Aragonès la proposta canadenca pot ser el punt de partida per a una negociació amb l’Estat espanyol.

Pocs dies després, el 8 d’octubre, els consellers de JxCat trenquen la coalició governamental i passen a l’oposició, després de rebre el vistiplau del 52% de la militància. Laura Borràs solemnitza: «JxCat ha guanyat, ERC ha perdut»; qüestiona la legitimitat del president Aragonès i per fer-se estimar més ho rubrica: «Aragonès té un executiu fracassat, sense legitimitat democràtica. Només té el suport de 33 dels 135 diputats».

Efectivament, ERC des de llavors ja no compta ni amb la CUP, ni amb JxCat, només amb els seus 33 diputats i va tirant arribant a complicats acords amb el PSC i els Comuns; poca cosa per governar en temps tan convulsos i més secs que un bacallà salat.

El dimecres de la setmana passada, Pere Aragonès pomposament va anunciar als mitjans de comunicació, sense massa convicció, un xic acoquinat, que ja tenia llest l’acord de claredat a la manera canadenca; havia triat nou discutidors habituals i els havia donat cinc preguntes, que aquests s’encarregarien de formular als catalans de bé i que servirien per fugir d’Espanya sense que Espanya se n’assabentés.

La manca d’entusiasme del president probablement es deu al fet que només ERC veu clara la claredat, tota la resta parlamentària, com molts dels analistes polítics, creu que és impossible arribar a algun acord quan es troba fosca la claredat i tampoc els convenç la manera com es vol portar a terme, perquè si realment el president té voluntat de fer un referèndum, no ha de parlar amb els catalans, que la majoria segurament hi està d’acord, sinó que ha de sortir de viatge, visitar Madrid i anunciar que els hi porta una proposta clara; allà l’alliçonaran i li diran que la Constitució no ho permet i s’haurà acabat el bròquil. La resposta, com bé sap el president Aragonès, no l’ha de donar Madrid perquè la resposta és dins del vent.

«Per quants camins l’home haurà de passar / abans que arribi a ser algú?

Quants mars haurà de creuar un colom blanc / per dormir a la platja segur?

Quants canons més hauran de disparar / abans que per fi es quedin muts?

Això, amic meu, només ho sap el vent, / escolta la resposta dins del vent».

(Bob Dylan, Escolta-ho en el Vent)

«La meva voluntat –ha dit el president Aragonès– és que, recollint aquest suport, la proposta sorgida de l’acord de la claredat pugui ser una proposta de país per a la taula de negociació amb l’estat espanyol. La posarem davant del govern de l’estat, sigui quin sigui».

Un servidor amb la proposta del president he reculat a la meva joventut del moviment escolta, als focs de camp, en l’estètica i l’ètica formant un tot indissoluble; la bondat rousseauniana en el cor de tots els homes, alguns, com l’infant salvatge, creuran que l’Aragonès no va de catxa, sinó que es creu el que proclama i es refiaran d’ell de debò.

Ja n’havia parlat en altres ocasions i havia definit l’acord com un mecanisme circular, que es posaria en marxa des del Palau de la Generalitat, giravoltaria amb un triomfal recorregut rodó entre addictes a l’acord, unes desenes de persones seleccionades, que no li faran travetes i deixaran que circuli fent tantes giragonses pel camí com li plagui; el que serà important és que la premsa en parli molt i bé, amb fotografies dels ciutadans rebent amb aplaudiments i amb una orquestrina la comissió que ha de facilitar la comprensió ombrívola del text.

Perquè l’invent funcioni el president ha anomenat una cort d’intel·lectuals que ha designat amb el sonor i retòric nom d’acadèmics, sense adonar-se que el document es fa més carrincló i llunyà de la gent que cerca desesperadament aigua per regar els horts.

El consell serà presidit pel professor Marc Sanjaume, acompanyat de vuit experts, entre els quals es destaca Astrid Barrio, coneguda per la seva actitud agressiva contra el referèndum de l’1 d’octubre. Ha fet bé d’incorporar-la; és bona la dissidència amb un tema tan conflictiu com és trobar la fórmula màgica per demanar a l’Estat la celebració d’una consulta legal d’autodeterminació.

Respecte al nombre de persones que pensen que es podrà celebrar un referèndum, no s’ha de cometre l’error de pensar que són el 77%, les de l’enquesta del CEO, publicada el passat 5 d’abril. Una cosa és voler, l’altre, poder. És falsa aquesta apreciació, com igual de falsa seria la resposta a la pregunta: vols ser immortal, ric o tenir bona salut? Els enquestats van respondre sí al referèndum, però aquesta no és la pregunta realista perquè sense el consentiment de l’Estat, no se celebrarà.

Així doncs, discutir sobre un referèndum en abstracte no té sentit. Molts consideren una pantomina la proposta de l’Aragonès i el seu equip cantaire, que farà un recorregut triomfal essent rebut pels alcaldes, els quals encara que no siguin d’ERC tenen fe en les persones de bones intencions.

Als militants d’ERC que corren per la xarxa se’ls fa difícil polemitzar amb altra gent sobre l’acord de claredat perquè la majoria opina que és una eina de distracció viciada d’origen: ningú es creu que pugui ser operatiu. No volen mantenir una conversa bizantina del tot inútil. Ningú compra un estri sabent que és una enredada, una pèrdua de temps.