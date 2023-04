Vota Tapi Carreras

Prometo que el teu fill anirà a una de les dues noves escoles bressol municipals. En una escola amb aules amb ràtios de 19 alumnes per aula i en una ciutat on la segregació s’haurà fulminat. Anirà a la Casa de les Matemàtiques i estudiarà en una UdG molt potent. Podrà viure de lloguer al Barri Vell a preu de ganga, en una ciutat on no hi haurà desnonaments i les persones sense sostre seran ateses amb dignitat. Els centres cívics seran com les antigues sucursals bancàries: una a cada cantonada. Tots els gironins reciclaran molt bé (ni un paper a terra!) i els ciclistes i patinadors compliran la normativa, perquè tothom serà molt cívic gràcies als molts mediadors.

S’eliminarà el trànsit en 27 carrers. Hi haurà carrils bici arreu. El riu Onyar baixarà ple d’aigua, tindrà els marges d’un verd frondós i hi haurà ponts nous i tirolines per creuar-lo. Les atraccions de les Fires no estaran a la Devesa. A l’Ajuntament hi haurà una previsió excelsa, un estalvi dantesc i no caducaran els contractes ni hi haurà assessors pagats per tothom. No caldrà talar mai cap arbre i hi haurà un pipican a cada barri. Hi haurà una pluja de subvencions a l’esport de base i als artistes joves. Totes les voreres estaran adaptades i la il·luminació serà intel·ligent i sense teranyines. Ho prometo tot. Quan aneu a votar, feu-ho amb els peus a terra.