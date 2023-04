No se sap exactament què vol dir avui ser feixista. Un feixista era abans un seguidor de les idees de Benito Mussolini, però l’ús de la paraula s’ha anat pervertint i ampliant amb el temps d’una manera poc seriosa i molt sectària. Feixisme avui, si és que encara vol dir alguna cosa, és imposar per la força les teves idees a l’altre. Convertir-lo en enemic, negar-li la humanitat i intentar fer-lo fora de la partida en lloc de mirar de guanyar-li el joc.

De manera que els feixistes són en l’actualitat els independentistes i l’extrema esquerra. De fet, el feixisme, el nazisme i el falangisme són formes de socialisme. Hitler ho deixà escrit en el seu testament polític. «Ich bin sozialist»: jo sóc socialista. Jo crec que és millor no dir-los feixistes, però si hem de fer servir la paraula, si insistim o més aviat insisteixen en fer-la servir, hauríem d’exigir un cert rigor i aquest rigor passa per aplicar la definició de mínims i per tant posar-los davant de la seva evidència. Dimarts a la Bonanova de Barcelona hi va haver un grup de simpatitzants dels okupes que van llançar pedres contra els veïns i la Policia. Cridaven «fora feixistes dels nostres barris». Bé, cal dir que els feixistes eren ells perquè usaven la força per intentar imposar les seves idees que a més a més són il·legals i atempten contra el principi fonamental de la propietat privada.

Els independentistes també van intentar en un moment determinat usar la força i la intimidació per aconseguir els seus objectius. És veritat que van fer-ho d’una manera especialment mesquina i covarda. I també és veritat que quan va ser l’hora d’utilitzar la força de veritat no van atrevir-se o no em van tenir prou. Per tant potser podríem dir-los minifeixistes, que és segurament una de les coses més humiliants que poden dir-te, però el cas és que la força no van acabar d’utilitzar-la i per això el projecte independentista va morir matat per la inacció pels seus propis líders i partidaris.

A mi m’agradaria més que deixéssim de dir feixista, i que deixéssim de dir nazi, i que deixéssim en pau Franco i José Antonio. Crec que seria millor per una convivència civilitzada, crec que no ens ajuda excitar fantasmes del passat i convertir l’altre en un espantaocells. No diu res de bo de nosaltres aquest llenguatge prebèl·lic, aquesta visceralitat, aquesta brutalitat en el tracte de les persones que tenim al voltant.

A Espanya no hi ha extrema dreta, ni hi ha feixistes a les institucions, ni al Parlament. Dir que Vox és ultradreta és poc consistent, deixa en mal lloc la persona que ho diu; en mal lloc intel·lectual, en mal lloc moral, i encara que de moment obtinguis l’aplaudiment de la massa més amorfa i amuntegada, a la llarga el que quedarà de tu és que vas ser un agitador sense escrúpols ni gaire intel·ligència. Vox és una baixíssima expressió bovina de la política, però feixistes? No, no són feixistes. Ni tan sols el que hi ha a Espanya més a la vora de poder ser considerat feixista. A Espanya el que hi ha són algunes persones potser massa cridaires i poc coneixedores del patiment que van haver de suportar els seus avis i que intenten tenir en l’escena pública el protagonisme que no obtenen per les seves habilitats o pels seus mèrits; i busquen en l’estirabot, en l’atzagaiada i el despropòsit el que el talent i la capacitat social no els donen. Són persones febles, són persones fràgils, i sovint entrem a discutir amb elles com si no fossin malaltisses i acabem embolicats en una baralla bruta, poc realista, que a ells no els fa cap bé i que a nosaltres ens rebaixa el seu nivell. Si hi guanyéssim alguna cosa, encara. Però a la llarga t’adones que no hi guanyem res. I per tant, encara que en el moment concret de la provocació costi, és millor no dir feixista, és millor no alçar la veu perquè t’escoltin, i és millor fer servir paraules que tinguin a veure amb el que volem dir sense deixar-nos dur per clixés poc nobles ni la patètica inèrcia del «tu més».

Volem guanyar i hem de ser letals però hem de fer servir un llenguatge comprensible, nostre. Hem de ser agressius però utilitzant les paraules clares. De vegades no hi ha res que sigui més eloqüent que el silenci, i quan ens mirem al mirall del vespre, ens agradem molt més pel que no hem dit que pel que hem exagerat. I massa sovint exagerem, i ens sap greu. Després hi ha l’impuls, la sang que et bull, el cos que es rebota quan l’ànima pateix. Però hi ha un punt de contenció i de pausa que ens fa sentir bé quan aconseguim que ens guiï; i no ens fa menys forts, ni menys valents, ni menys interessants, i ens recorda en canvi que hem après que perdonar és la gran prerrogativa benigna i que no hi ha cap sentiment més dur, ni més violent ni més vencedor que l’amorosa, dolcíssima pietat amb què comprenem i abracem la inevitable mediocritat dels altres.