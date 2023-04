Geis, allunyada del primer pla

Ja fa setmanes que ha començat la precampanya electoral i un dels fets que més m'ha sorprès és que en dos dels primers debats a la ciutat de Girona, la candidata de Junts, Gemma Geis, no hi ha participat. És sorprenent, sobretot perquè el principal escull de Geis és el nivell de coneixement entre la ciutadania. Quan Marta Madrenas va anunciar que no tornaria a encapçalar la candidatura, la primera aposta del partit, Assumpció Puig, va fer un esforç considerable per recórrer la ciutat i donar-se a conèixer a tots els col·lectius.

No sé si Geis està treballant allunyada dels mitjans de comunicació, fent feina en reunions a porta tancada, sense fer pública l'agenda, és de suposar que sí; però també necessita donar visibilitat al projecte per revalidar el govern i l'alcaldia. Participar o no en debats és possible que no li faci guanyar o perdre les eleccions, tot i que és necessari que els ciutadans percebin que està a prop d'ells, que és capaç de defensar les propostes de turisme (primer debat) o d'urbanisme (el segon), perquè la cap de llista és ella i no cap altre.

Junts és l'únic partit de la ciutat amb l'obligació, com a mínim, d'intentar mantenir l'estatus que té en l'actualitat i fa la sensació que els responsables de la campanya pensen que tenen l'objectiu a tocar sense baixar de l'autocar. Potser serà així, però que la cap de llista no hagi anat als debats sembla una decisió, com a mínim arriscada. La líder és Geis, ha d'actuar com a tal i ha de saber arribar i influenciar a persones i col·lectius i aquesta no sembla la millor manera de transmetre el missatge.