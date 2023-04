Maltractem els visitants

Sovint ens omplim la boca dient que Girona és una ciutat acollidora. En molts sentits i aspectes. Si ho apliquéssim al visitant turista no crec que es senti gaire ben acollit. Si pensem que el perfil de gent que arriba a la ciutat en autobús per fer una visita d’unes hores ben segur que trobaríem que molts són persones grans. A aquests tipus de persona-visitant les maltractem des del moment que fem que els seus busos aparquin a l’exterior del pavelló de Fontajau o a l’estació d’autobusos...i són obligades a caminar molta estona. Si després afegim que caminen pel barri vell i han de tornar cap a l’autobús no crec que els quedin gaire ganes de tornar. Hauríem de dedicar també un altre capítol al tema de posar serveis a disposició dels visitants. Pràcticament no n’hi ha. Ara han posat els autobusos dels turistes per fer les operacions de pujada i baixada a un lateral del gran aparcament de la Copa. Just en el vial que dona accés al pont de França. Un autèntic perill. Tant pels autobusos que s’hi aparquen com pels vehicles que han de passar per l’únic carril lliure. A simple vista, no hi ha gaire espai i semblaria que fàcilment es pot produir algun accident. Suposo que els tècnics municipals ho tenen perfectament calculat, però el cert és que no ofereix gaire confiança. O gens.