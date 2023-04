A un mes de les eleccions municipals

Totes les maquinàries estan a punt i després d’un dels mandats més convulsos de les darreres dècades, amb una pandèmia, una guerra i una sequera mai vista, ja comencen a estar definits noms i projectes que aspiren a liderar els municipis en els propers quatre anys.

Tot i que sembla que hi ha certa estabilitat en el mapa polític hi ha corrents de fons que d’una manera o una altra irrompran a l’escenari electoral i ens deixaran un panorama polític diferent de l’actual.

Segons el meu humil punt de vista, seran unes eleccions més «locals» que mai, on el factor local no només serà determinant sinó que serà el factor principal de la contesa. Feia dècades que els diferents nivells polítics –l’escala nacional o l’estatal– tenien una incidència tan menor com el que tindran en les eleccions de maig. Darrerament amb el procés, i abans, en funció dels diferents cicles polítics –al 2011 el mapa polític municipal és un avançament del tsunami de dretes com a resposta de la crisi del 2008 i les retallades que va haver d’aplicar Zapatero– sempre hi havia un marc superior que influïa en aquestes eleccions. Això encara passarà però en un grau molt menor. I tot sembla indicar que es parlarà més de la ciutat o del poble que mai i, per tant, el vot a la persona serà més important que mai.

Certament, hi ha factors a escala superior que acabaran afectant, però es vulgui o no, aquestes eleccions es decidiran en les problemàtiques de cada municipi.

Hi ha algunes incògnites polítiques que el resultat d’aquestes eleccions ens ajudaran a aclarir, però crec que la gran incògnita, si comença o no un nou cicle polític, encara no es resoldrà en aquestes eleccions.

Els principals dubtes que es resoldran en l’àmbit català són:

Si l’empat etern entre Junts per Catalunya i ERC cau en alguna de les dues bandes o continua l’empat. El factor Trias pot ser, sens dubte, un alè d’esperança a les expectatives juntaires, però el fet que renunciï a la marca del partit fins i tot a la butlleta o el fet que en altres municipis importants la marca no estigui tan forta pot mitigar aquest avantatge. Per la seva banda ERC ha de consolidar alcaldies guanyades el 2019 i continuar penetrant a l’àrea metropolitana de Barcelona, a més de rendibilitzar el fet de presidir el govern de la Generalitat en solitari.

Per la seva banda el PSC, a més de consolidar els seus espais naturals que es veuran reforçats amb la debilitat de Ciutadans, ha de penetrar amb força a una part de Catalunya que li és més hostil electoralment parlant. I caldrà veure si el factor Sánchez acabarà influint en aquestes eleccions.

La CUP recupera el perfil propi i es presentarà més cupaire que mai. Caldrà veure si torna a ser aquella alenada d’aire fresc del 2015 o si, per contra, es manté en l’estabilitat de les darreres eleccions.

Pel que fa a la dreta espanyola, aquesta es presenta més dividida que mai. Tres opcions –PP, Ciutadans i Vox– per un espai que pot oscil·lar entre el 8 i el 15% del vot. Si no hi ha cap dels tres partits que capitalitzi la major part del vot, en molts llocs on es presentin, dues opcions poden quedar fora. Això no només influirà en el resultat de la dreta espanyola sinó que pot incidir a l’hora de configurar majories de dretes. En principi, semblava que el Partit Popular havia de capitalitzar un cert vot de càstig al govern espanyol, però en les darreres enquestes, aquest tsunami popular sembla que quedarà en onadeta. Veurem finalment com es reparteixen els vots en aquest espai.

Pel que fa als comuns, llevat de Barcelona i dels municipis on sempre ha estat fort, aquestes semblen unes eleccions de tràmit. A Barcelona, però, l’espai polític sorgit de la confluència d’esquerres s’ho juga tot. Per tenir opcions, ha de guanyar les eleccions o esdevenir el primer partit d’esquerres. Tot i això, sembla que tot serà més complicat que ara fa quatre anys a l’hora de conformar govern. Que ja és dir.

Hi ha un altre factor important, que mai es té en compte, però que elecció darrera elecció va esdevenint clau per entendre el mapa polític municipal a casa nostra: els partits independents. Van començar amb força a la Selva i han anat creixent a l’Empordà. Governen algunes alcaldies i són necessaris per conformar majories. Enguany presenten més llistes que mai i sembla que degut al cansament partidista poden continuar creixent. És un espai que beu directament en bona part de l’antic espai convergent, però que també és capaç d’atraure abstencionistes i votants d’altres espais. Sembla que tornaran a tenir un paper rellevant el 29 de maig.

A un mes de les eleccions, tot està molt obert i grans són les incerteses, però el que sembla evident és que serà una campanya en clau local, que l’obra de govern tindrà un paper determinant i que la il·lusió dels projectes pesarà més que la campanya negativa. A partir del 17 de juny veurem moltes novetats i tindrem definit el nou mapa polític que marcarà els quatre anys vinents a les comarques gironines. Després d’aquest mandat convuls, esperem que el proper sigui molt més tranquil.