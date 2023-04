Aquest és el lema del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, una jornada instituïda per l’Organització Internacional del Treball i que celebrem demà, 28 d’abril. Amb aquest motiu, els bisbes de la Subcomissió Episcopal per l’Acció Caritativa i Social, han fet públic un missatge que té per objectiu conscienciar la societat davant el drama dolorós de la sinistralitat laboral, massa freqüent en els nostres dies. El lema, «No més morts al treball», recull les paraules del papa Francesc a l’homilia de la missa del Gall de l’any 2021.

En el seu text, els bisbes, afirmen que «la vida és el bé més preuat que tenim» i que, per això mateix, l’hem de viure «amb dignitat». Per això la Germanor Obrera d’Acció Catòlica (GOAC), ha donat a conèixer unes dades esgarrifoses: durant el 2022, a Catalunya han mort 80 persones degut a la sinistralitat laboral i hi ha hagut 96.137 accidents a la feina, dels quals 467 han causat ferides greus. Això vol dir que són moltes les vides truncades, amb «homes i dones que surten de casa per guanyar-se la vida i acaben trobant la mort al seu lloc de treball».

En aquest missatge, els bisbes també ens recorden que, dissortadament, encara avui «moltes vegades les morts al treball són ignorades, normalitzades i invisibilitzades». I és que sovint «vivim d’esquenes a una tragèdia que no és present a les agendes polítiques», malgrat el dolor d’aquelles persones que han estat víctimes d’un accident laboral o dels familiars dels qui han mort al treball. Cal recordar, com ens diuen els bisbes, que «la manca de salut laboral té molt a veure amb la qualitat del lloc de treball». I és que amb la sinistralitat laboral «vivim una situació de profunda injustícia estructural, que consisteix», lamentablement, «a donar als béns productius més valor que a la persona que els fa possibles». Per això, com ens recorden els bisbes, «si apostem per la vida, per la defensa de la salut i la seguretat laboral, necessitem, des de la cultura de la cura de l’altre, fer front als qui rebutgen el que és humà».

Els bisbes, per conscienciar la societat davant tantes persones mortes o accidentades en el treball, demanen «visibilitzar i denunciar les situacions de sofriment», així com «acompanyar les víctimes, combatre la resignació i potenciar l’associacionisme». També ens recorden els bisbes la importància de «recolzar la tasca dels sindicats i de les organitzacions empresarials, defensant el dret a unes condicions laborals sanes i segures al treball». Per altra part, les administracions públiques haurien «de vetllar perquè es compleixi la legislació laboral», com demanen els bisbes de la Subcomissió Episcopal per l’Acció Caritativa i Social.

Tant de bo, com demanava el papa a la missa del Gall de 2021, s’acabin del tot les morts i els ferits per accidents laborals i els treballadors puguin fer la feina amb seguretat i dignitat.