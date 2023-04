El meu Sant Jordi

Només de llevar-me quan vaig baixar a recollir el diari a la bústia em vaig trobar ja el primer regal del dia. Hi havia el número 31 de la revista Garrotxes amb un dossier sobre «Pastors i transhumància», i el número 34 de CadíPedraforca amb un dossier sobre «Excursionisme» acompanyat de manera reversible pel 5 de GaronaNogueres dedicat a «Fondes, Cafès i Tavernes». Sempre és un goig trobar els productes acurats de l’editorial Gavarres de Cassà de la Selva, tan atractius en el format com en el contingut.

Vaig sortir per anar a l’esmorzar literari que cada any convoca la Direcció dels Serveis territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya al Palau Solterra. Abans, però, em vaig aturar un moment a la plaça del Vi per comprar unes roses per la Calaia, la Mar i l’Elena, a la floristeria que té la M. Àngels Artigas al local on en el passat hi havia hagut la barberia Roig on en els meus anys joves anava a tallar-me els cabells i sovint també afaitar-me.

A la plaça del Vi hi havia una gran parada de llibres davant de Les Voltes amb una taula afegida per Editorial Gavarres que segons va explicar l’Àngel Madrià no podien parar a la Copa. Estaven en animada xerrada l’Àngel Madrià i l’Àngel Quintana, autor prolífic i degà de la Facultat de Lletres de la UDG.

Vaig fer un cop d’ull a la Rambla. Eren les nou i l’ambient era desolador. Ja sé que després al llarg del dia tot es va animar i que la ciutat en el seu conjunt bullia d’efervescència festiva. Era diumenge i també hi havia a la plaça de Catalunya la fira de llibre vell i d’altres objectes de brocanter o col·leccionisme variat. No vaig poder però sostreure’m a la reflexió sobre la decisió de traslladar a La Copa el gruix de les activitats comercials de venda de llibres. Ja sé que l’argument dels llibreters i llibreteres és que el resultat econòmic és millor que als carrers del Barri Vell de la ciutat. Però aquesta gran festa cívica no es pot sostreure del moll de l’os de la vida ciutadana i desenganxat dels carrers i les places perd l’ànima essencial i esdevé una fira del llibre qualsevol. A vegades costa revertir les decisions, però a mi em sembla que aquesta és una qüestió que s’hauria de reconsiderar.

Després l’esmorzar literari, la trobada amb els autors i autores de sempre i alguns de nous i un esment especial a la literatura infantil i juvenil que hi tenia un paper rellevant.

La resta del dia el vaig dedicar a la vida en família i a un dinar davant de mar a Sant Antoni de Calonge on ens arribaven també els ressons de l’activitat de la consolidada experiència de Vila del llibre.

Sant Jordi genera animació en els dies anteriors i posteriors i en aquest marc em vaig firar per camins diversos d’alguns llibres que vull esmentar. A casa hi entren molts llibres tot l’any. I també en surten molts; la majoria dipositats al Fons Joaquim Nadal i Farreras de l’Arxiu Municipal de Girona.

En el marc d’una presentació a L’Arc d’uns dies abans em vaig endur cap a casa les Cartes a Lilit de Carmen Alcalde en edició de Llibres del Segle, traduïda al català per en Daniel Bonaventura i amb un postfaci de l’historiador Josep Clara. Ells dos amb Xavier Pla en feien la presentació a l’Arc amb interrupció momentània d’una pluja beneficiosa. Aquesta obra punyent il·lustra molt bé les contradiccions de Girona durant el franquisme, els silencis, les complicitats, la teranyina ideològica, la vida subterrània, els sentiments i les emocions continguts.

El mateix dia i en el mateix marc hi vaig recollir el llibre d’en Pius Pujades: Hèlios (Jordi Soler), Contra la dictadura amb humor, editat per la Fundació Atrium Artis. Amb dues introduccions de Jordi Grau i de Fernando Arrabal. És un recopilatori descomunal del devessall d’acudits plens d’enginy, d’ironia, de sarcasme, de mordacitat, que en Jordi desgranava a la barra del mateix bar o que desplegava a la taula de treball del diari.

Uns dies abans havia recollit al Parc Científic el llibre de Xavier Alberch, Josep Burch, Neus Coromina, Marc Prat i Jordi Sagrera sobre El mas Llorens, estudi d’una família pagesa i el seu mas al pla de Salt (segles XIII-XVII), editat a la col·lecció estudis arqueològics núm. 15 pel Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la Universitat de Girona. És una monografia exemplar en homenatge a Xavier Alberch.

I finalment el dia de la inauguració de l’exposició del Museu d’Art sobre la Costa Brava, molt recomanable, vaig recollir la monografia de Miquel Àngel Fumanal i Pere Francesc Puigderrajols sobre Els escuts del Palau Episcopal de Girona. Guia per la seva identificació heràldica, que ha editat el mateix Museu d’Art. Un aperitiu de la monografia que l’equip del professor Josep M. Nolla està preparant sobre l’edifici del Palau Episcopal que ha de donar llum sobre aquest casal immens incrustat al Barri Vell de la ciutat, enganxat a la Catedral i successivament palau comtal i palau episcopal.

Vet aquí una síntesi del meu Sant Jordi. Una diada pletòrica.