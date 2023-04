Amb referència a l’escrit del sr. Asencio del passat dia 17 d’abril, m’agradaria mostrar la meva discrepància: penso que seria un greu error legalitzar la producció i venda de la marihuana, a diferència del que defensava. Exposo dos motius.

En primer lloc, un increment del seu consum amb tendència a l’alça, fruit d’una nova i acceptada accessibilitat i promoció. A Uruguai, per exemple, el consum de marihuana d’almenys una vegada passà d’un 9,3% el 2014, a un 14,6% el 2018 i segueix en augment.

D’altra banda, els metges que reuneix la Societat Española de Neumologia i Cirugia Toràcica (SEPAR) se’n fan un tip d’advertir la forta drogodependència que genera el cànnabis, així com els danys que provoca al cervell. En concret, incrementa cinc vegades més el risc de patir psicosis i malalties psiquiàtriques com ara l’esquizofrènia, a més de contribuir en malalties del sistema nerviós i broncopulmonars. I als joves i adolescents, col·lectiu més vulnerable, també els causa trastorns de l’atenció i de la memòria, així com d’emocionals. La dra. González-Pinto, cap d’investigació psiquiàtrica de l’Hospital Universitari d’Àlaba, alertava que des de fa una dècada, ja gairebé dos terços dels pacients que ingressen amb quadres psicòtics per primera vegada, són consumidors de cànnabis.

Així doncs, prego a tots els polítics que no legalitzin la producció i venda de la marihuana a fi de preservar la salut dels ciutadans, en especial la dels joves, i per a mantenir la seguretat ciutadana, doncs tots coneixem que les presons estan plenes i que el 80% són drogoaddictes. També prego que retirin la llei que en permet l’autoconsum, així com la compra de llavors i plantes als «grow shops», que no ha fet més que contribuir en la banalització de tan perillosa droga.