Sóc un soci de fa moltíssims anys del Girona, vaig molt regularment a Montilivi, sempre en cap de setmana és clar. Però per motius aliens a la meva persona, perquè un treballa afortunadament, hi ha partits que per horari entre setmana és impossible assistir a l’Estadi.

Diversos cops he utilitzat la fórmula de l’alliberament de carnet per si es pot aprofitar la meva localitat de tribuna. Algú del club m’ha informat mai si es ven?, el preu de la localitat, quan es porta acumulat durant la temporada per saber el descompte de temporada? Si la puc recuperar?.

No hi ha enlloc, ni pàgina web ni app que t’informi de res. Tot és silenciós. Jo pago molt de carnet per a tenir-me informat al respecte. Tot en silenci informatiu. Em poden enganyar com vulguin. Reclamo informació, per alguna cosa tenir apartat propi amb clar i password en les webs del club. No puc creure que cap soci s’hagi queixat del mateix. La transparència forma part de la massa social del Club.