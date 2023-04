Heus aquí l’auditoria que Madrenas amagà

A l’ordre del dia del ple de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Girona de data 12 de desembre de 2022 hi anava (punt 3), el següent: «Donar compte al ple de la Corporació de l’informe definitiu de control financer núm. 12/21, emès per les Intervencions de Girona, Salt i Sarrià de Ter, en data 14 de novembre de 2022, relatiu al Servei municipal d’aigües i de clavegueram i financer de la societat mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA (Agissa), dels exercicis 2016 a 2019». Hi figurava perquè l’alcaldessa Marta Madrenas, assistida pel secretari general de l’ens local, José Ignacio Araujo Gómez, així ho disposà. En tràmits anteriors, com és preceptiu, hi havia intervingut la interventora general, Glòria Rigau Solé, i la regidora d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas Crous. La primera havia presentat l’informe provisional i la segona donat el seu vistiplau amb un afegitó que li havia estat lliurat per l’alcaldessa mitjançant e-mail i a aquesta no se sap per qui atès que de col·laboradors necessaris en té en el moment de posar la pota. El plenari havia d’assabentar-se del seu contingut i debatre’l, però Madrenas ho va impedir: el retirà de l’ordre del dia «als efectes de demanar aclariments tècnics i jurídics respecte a determinades incongruències existents en l’informe de control financer», segons que es llegeix a l’acta aixecada pel secretari general que, dit sigui de passada, no recull la manifestació de l’alcaldessa de tornar-lo a portar al ple, la qual es pot trobar al vídeo de la sessió, penjat a la web municipal. Ignoro el perquè aquesta no queda recollida a l’acta atesa la seva importància.

No cal perdre de vista que Agissa, imputada i sota intervenció judicial, es trobava participada per Girona, SA, empresa privada conformada per Aigües de Barcelona, Caixabank i Aqualia (FCC) , que posseïa el 80% del capital social, i pels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, els quals havien aportat el 20% restant, trobant-se en minoria. S’ha de recordar també que el 13 d’octubre de 2022, el diari El País va publicar que l’Ajuntament de Girona es disposava a reclamar d’Aigües de Girona, SA la no petita xifra de 12,3 milions d’euros per danys i perjudicis per falta d’inversió a la xarxa, manteniment de la mateixa, cobrament dels lloguers, perjudicis patrimonials, no dotació de personal directiu qualificat i d’altres, segons que va dir-los el regidor Martí Terés, per a qui el «pecat original» s’havia produït l’any 1992 –mandat de l’alcalde Joaquim Nadal– quan se li havia adjudicat a dit, sense concurs públic, el servei d’abastament d’aigua potable a la ciutadania. Suposo que en Nadal ni es va assabentar de tan greu acusació.

Segons la web de l’Ajuntament de Girona, des de l’any 2012 s’han vingut fent controls financers i d’eficàcia relatius a l’empresa mixta Agissa. Tots ells foren donats a conèixer als 27 membres del ple municipal i tots ells venien observant el que hom creu greus disfuncions que, en bona lògica, anaren agreujant l’estat real de situació de la societat mixta. Entre d’altres coses, perquè, pel que s’ha vist, una vegada coneguts s’enviaven a Agissa i res més no feia l’ajuntament presidit per Marta Madrenas. Deixadesa de les grosses, fins que petà, com ara es diu, per denúncia de la CUP a la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada. L’assumpte es diposità al Jutjat 2 de Girona, per allí han desfilat directius, funcionaris i polítics. També Madrenas i Planas. Es decretà una intervenció judicial d’Agissa, però Intervenció General Municipal va seguir fent la seva feina. El regidor Berloso, membre designat per Madrenas per integrar dita intervenció judicial, va denunciar una suposada «intromissió» de l’òrgan fiscalitzador de l’Ajuntament i la seva alta formació acadèmica en assumptes econòmics i judicials, vull dir cap ni una, va rebre una desautorització letal per part del fiscal i del jutjat. L’home que, per decret, havia cedit indegudament part del cabal de l’aigua concedida a Girona a municipis veïns l’havia espifiat de nou. Així fou com arribà mig atropellat l’informe de control financer i d’eficàcia dels exercicis 2016-2019 al plenari municipal que un segons abans de donar-lo a conèixer va retirar l’alcaldessa Madrenas.

Què deia? Se’m fa difícil de resumir les 150 pàgines que l’integren, però no pas senyalar els fets qualitativament més significatius de la mateixa respecte d’Agissa i al Consorci Girona Costa Brava: a) incompliments normatius; b) incompliment de les condicions que regulen la gestió dels serveis d’abastament d’aigua dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter; c) l’abastament en alta efectuat per Consorci de la Costa Brava i la gestió dels serveis de sanejament del municipi de Girona, tenen incidència rellevant en la eficiència dels referits serveis; d) es constata l’existència de debilitats, deficiències, errors i incompliments, ja posats de manifest també en els anteriors informes definitius de control financer, alguns dels quals presenten especial rellevància en l’activitat de l’entitat sotmesa a control, i no han estat corregits pels òrgans gestors; i e) així mateix, no consta que s’hagi iniciat cap actuació administrativa per a l’exigència de responsabilitats, ni per reclamar el possible perjudici econòmic ocasionat pel sobrecost econòmic als ajuntaments implicats, durant el període analitzat, que, si s’escau, pugui correspondre. Tot en relació a l’empresa mixta Aigües de Girona-Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià. Què va fer l’alcaldessa Madrenas? Res. El va portar de nou al ple de l’Ajuntament a l’objecte de que tots els regidors coneguessin l’informe-auditoria? Doncs malgrat la seva promesa, mai no ho ha fet. Què varen fer els grups a l’oposició? Doncs res de res, la qual cosa mostra la seva inoperància. Tenim el que ens mereixem. D’això se’n diu una malifeta elevada a l’enèsima potència. Això no obstant, la pregunta és si la Fiscalia Anticorrupció el coneix? I el Jutjat 2 de Girona?