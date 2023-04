Maten les carpes de l’Onyar

Uns savis saberuts estan salvant els peixos de l’Onyar a base de matar-los. Ara resulta que les nostres estimades carpes (Cyprinus carpio) són una malèfica espècie invasora que posa en perill la fauna i flora autòctona i tal i tal. Ho diu una sentència del Suprem. Tant li fa que formin part del nostre paisatge i que les hem vist des de sempre, per anys que tinguem.

Es veu que aquesta indesitjable espècie immigrant va venir en època dels romans i encara no s’ha guanyat els papers de residència i permís de treball. Aquestes carpes són les descendents de les que van salvar, als llunyans anys setanta, una colla de gironins encapçalada pel recordat Josep Tarrés quan es van fer obres al curs del riu.

Sempre he sigut partidari de donar crèdit a la ciència i a la investigació i acostumo a confiar en els experts que han passat per una universitat i tenen estudis i coneixements, però coses així em fan preguntar si estem en bones mans. No tinc clar que el racisme naturalista no ens porti a uns extrems que surten del sentit comú. Ara resulta, per exemple, que els entranyables desmais que envolten l’estany de Banyoles també són espècies invasores que posen en perill no sé quin equilibri. Voleu dir que no en fan un gra massa? Potser algun dia arribarem a sentir que els pins també ho són, d’espècies invasores. Fa pocs anys a una bassa de Caldes van executar una colònia de tortugues de Florida (Trachemis scripta) d’aquelles que venen a les botigues i alguns desaprensius alliberen quan se’n cansen. Les simpàtiques tortugues van ser eliminades al·legant que són molt perilloses per a les tortugues autòctones. El que no van voler saber els seus botxins és que en aquella bassa mai no s’hi ha vist cap tortuga autòctona.

Aquest mètode de salvar-nos a base de matar no sé si s’hauria de qüestionar cas per cas, i començo a estar cansat de sentir persones amb criteri que, en privat, comparteixen aquest pensament i no es veuen en cor d’alçar la veu en aquests temps de repressió de la dissidència.

Aquestes coses, repeteixo, em fan dubtar que estiguem en bones mans. El cas és que amb el decret de l’execució de les nostres carpes, perdem un estimat element gironí i que la ciutat serà una mica més trista. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.