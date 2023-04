La «G» de Ceciliono és de geni

Recordo haver vist per primera vegada Cecilio G al programa La Resistencia i preguntar-me qui era aquest personatge. El jove, un ganàpia ple de tatuatges presentat com a raper, es mostrava fanfarró i insolent. Entre posat i posat, protestava perquè la càmera el treia des d’un perfil que ensenyava massa la papada.

Goita la rebel·lia i la lluita contra el sistema moderns. Recordo sentir certa pena pel rap, si el mateix Cecilio G es deia raper (o traper, tant se val), un que gaudia fins fa molt poc dels discos de Cypress Hill o 50 Cent. D’acord, potser això va ser fa més d’una dècada, que un té una edat, prou perquè el temps degradés la música amb personatges sense més talent que «liarla parda» allà on vagin. El noi té un veritable promptuari, amb estada a la garjola.

L’últim enfrontament el va tenir la setmana passada a Lloret de Mar, Girona, on se’l va veure agredir, amb la seva xicota, els militants de Vox. Tan rebel com valent, se l’acusa de copejar una pobra dona que no feia ni la meitat que ell. La justícia dictarà si és culpable o no, però el que mostren les càmeres sembla irrefutable, filmat per desenes de mòbils.

No se li escapa a un que ho fes al costat de la seva parella, per preguntar-se si allò era la versió moderna –i descerebrada– de la romàntica i hippie posada en escena de John Lennon i Yoko Ono en la seva famosa enllitada. Contra què? Deien sentir fàstic pels que odien els homosexuals i els immigrants.

Acusen de radicals i d’extrema dreta certs partits, i es comporten pitjor que ells en els seus temps més nefastos. No és una cosa nova, almenys a Girona, ja que els nostres antifeixistes no fa gaire protagonitzaven fets que semblaven força feixistes, valgui la redundància, on intentaven boicotejar actes de Vox. Per recel i poca simpatia que un tingui cap a Vox, tenen tot el dret de manifestar-se, muntar la seva carpa i accedir a eleccions. Si algú els vota, allà ells. De triar va la democràcia.

Jo, com a immigrant (argentí que viu a Girona o català que viu a Göteborg, sóc les dues coses, depenent de la data) preferiria que no em defensés aquest personatge.

Cecilio G fa recordar un altre raper, el poc afortunat Pablo Hasél, com si aquest fes escola. Surt un clon del no-res a buscar protagonisme, usant com a llançadora, abans que el talent, allò esvalotador. Suposo que la G, en el seu cas, no és de geni.