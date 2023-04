Amb permís dels que hagin vist els concerts d’aquests dies de Bruce Springsteen a l’Estadi Olímpic de Barcelona, hi ha hagut un altre fet aquesta mateixa setmana respecte del qual tenim clar- sobretot els qui tinguérem la sort de presenciar-ho dimarts passat en directe a Montilivi- que se’n parlarà molt de temps. No només pel que va suposar en la lluita per la permanència del Girona FC a primera, ni pel bon joc desplegat pels locals o la circumstància que el rival era el Real Madrid. En realitat no ha estat el primer cop que es guanyava al Madrid: aquest any s’ha empatat al Bernabeu, igual al Nou Camp.

Els quatre gols de Taty Castellanos i els percentatges dels enfrontaments del Girona i el Real Madrid trenquen totes les estadístiques. Només 10 jugadors han marcat 4 gols als «merengues» en un sol partit. D’altra banda, malgrat que ha estat només en tres temporades, cap equip de la lliga té tan bon balanç com el Girona en els enfrontaments amb el Real Madrid.

Malgrat que el futbol és un esport en el qual un partit o un gol al darrer minut et dona la glòria o la desfeta, un títol o no, un ascens o un descens, el regust que ha deixat la victòria del dimarts sobre el Real Madrid ha estat especial. S’ha posat en evidència una certa idea de consolidació, com si definitivament el Girona FC s’hagi fet gran en la seva realitat i les seves aspiracions. Primer amb una temporada on mantenir-se resultarà molt car en punts i en la que en els moments difícils no s’ha defallit.

Darrerament, a més dels resultats davant el Madrid i el Barça, s’han resolt favorablement i amb bon joc partits amb rivals experimentats: Sevilla, Athletic de Bilbao, València o Espanyol. No es poden fer pronòstics, ja tenim experiència. Prudència i a continuar la bona feina fins a la salvació definitiva.

La continuïtat en el projecte esportiu és essencial ara que comptem amb un entrenador, Michel Sánchez, amb una idea futbolística que gaudeix de la confiança i el reconeixement tant del club de l’afecció, enamorada, per cert, de qui, a més, ha fet un esforç extraordinari d’integració. I molt alineat amb la tasca del director esportiu, Quique Cárcel. Continuïtat per part de la propietat, Manchester City Group, Pere Guardiola i Marcelo Claure que hi han estat a les dures i a les madures. En Delfí Geli, president del club, sap molt bé per pròpia experiència com a jugador i soci, com d’essencial és aquesta mirada a llarg termini.

De fet, un cop que els diferents projectes de gestió de caràcter gironí viscuts al llarg de la història, en molts casos dignes d’estima i agraïment, ja no van podien donar més de si, ha funcionat una aliança tàcita entre la propietat i una afecció que ha demostrat que hi és sempre i no és flor d’un dia.

Dins d’aquest esperit «el Girona es fa gran» hi ha un projecte que ja ha estat posat en marxa com és de la ciutat esportiva al voltant de la finca «La Massana» de Vilablareix on, si tot va bé, hi podria començar a entrenar el primer equip el gener de 2024 un cop acabada la primera fase. S’hi han previst set camps, un d’ells amb graderia. És essencial pel futur i per consolidar una actuació en l’àmbit de la pedrera que està essent molt eficient però amb mitjans, pel que fa als equipaments, molt limitats. Com anècdota no fa pas tant de temps el Girona anava a entrenar sovint a Riudarenes i en acabar havien d’anar a dutxar-se a Montilivi.

Vull ser clar perquè soc un soci (ja entre els cent primers, cap mèrit, qüestió d’edat) que em sento proper al club, formant part del seu consell assessor. Honestament, crec que la ubicació de la ciutat esportiva és bona. També per Vilablareix, que podrà comptar amb un equipament dins del poble que, sens dubte, haurà de tenir en compte als qui hi viuen.

Encertadament, explicava fa uns dies en un article a aquestes mateixes pàgines en Quim Nadal, avui conseller de Recerca i Universitats i exalcalde de Girona, el municipi de Vilablareix troba en la ciutat esportiva, una bona fórmula per una zona que fou antigament agrícola i que blinda la proximitat del nucli antic. Tot això davant del tipus de creixement més industrial, habitatges o comercial que el poble ha tingut a la banda més propera a Fornells de la Selva.

Crec que les discrepàncies que s’han fet públiques estan més basades en una reivindicació general ecològica, del model de creixement o sostenibilitat que no pas pels interessos de Vilablareix.