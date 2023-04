En la recta final de la temporada que es recordarà com la de la Girona de Primera (futbol, bàsquet masculí i femení i hoquei) no es pot pas dir que la cosa hagi anat malament. A falta de set partits pel final de la lliga, i encara amb les emocions a flor de pell de la golejada contra el Madrid (4-2), els de Míchel estan virtualment salvats, amb 10 punts de marge sobre un Getafe que marca el descens. El mateix es pot dir del Bàsquet Girona, que després de guanyar el Granada, respira a falta de cinc jornades i avui es pot permetre el luxe d’anar a Gran Canària sense massa pressió. L’Uni potser ha sigut la decepció, perquè ens té acostumats a lluitar per a tot i aquest any ha caigut a quarts tant a la lliga com a la Copa però també hi serà, la temporada que ve, competint i passejant el nom de la ciutat per Espanya i Europa.

Pinta que la temporada que ve la Girona de Primera pot seguir ben viva, amb els seus quatre equips. Ara tot està en mans de l’hoquei, que en quinze dies es començarà a jugar la permanència a l’elit contra l’Arenys de Munt en una eliminatòria a caixa o faixa. Haurà sigut un any per emmarcar, amb Montilivi i els pavellons plens i allò de l’orgull gironí vessant a riuades, perquè després diguin que l’esport no és cultura i promoció.