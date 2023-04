Habitatge: un projecte de futur

Alguns escribidors impertinents defensem des de fa temps la tesi que l’estat de benestar que es descriu a les nostres constitucions democràtiques europees inclou de forma molt explícita i contundent el dret a un habitatge digne i apropiat. I tot i això, 45 anys després de promulgada la carta magna, aquest dret està encara sense prou cobertura i continua fonamentalment en mans del lliure mercat. Encara més: la dreta política entén que així ha de continuar, encara que no explica per què la salut o l’educació han de ser tutelades per l’Estat i en canvi l’habitatge ha de quedar fonamentalment a l’espai mercantil.

A Espanya, segons les estadístiques més recents publicades per l’europarlament, el 76% dels habitatges són ocupats pel propietari, el 2% són de lloguer social i el 16% són de lloguer privat. Ocupem un lloc intermedi entre els països de l’est europeu (a Romania el percentatge és del 95% dels habitatges que són en propietat) i Alemanya, que no arriba al 50%. En tot cas, el fet que la majoria dels espanyols visquin a casa seva (que paguen en molts casos amb dificultat) no resol el problema de les generacions que s’incorporen a la vida activa en èpoques crítiques com les actuals ni el de les persones que no han tingut accés a un habitatge propi. Cal pensar que l’accés tardà al món laboral és amb salaris molt baixos, que no permeten en un nombre creixent de casos disposar d’una hipoteca.

En definitiva, de la mateixa manera que en els grans serveis públics l’Estat garanteix l’accés universal i la qualitat, l’habitatge també s’ha de sotmetre a un grau d’intervenció que, en certa manera, exclogui el sector de l’especulació. No és saludable que els habitatges siguin actius financers que els grans estalviadors utilitzen per assegurar-se una rendibilitat. És més: seria desitjable que es desincentivés aquesta utilització espúria d’aquests béns immobles concrets, i es desviés cap a altres actius immobiliaris, com les concessions d’obres públiques, els establiments d’hostaleria, les instal·lacions hospitalàries, els polígons industrials, els edificis d’oficines, etc.

Aquesta desincentivació s’ha de fer mitjançant la limitació de les rendes de lloguer i la imposició de condicions que beneficiïn l’inquilí més que el propietari. I això planteja una paradoxa: si s’intervé sense més ni més el mercat de lloguer, aquest s’empetitirà pel que la seva rendibilitat serà menor i l’inversor marxarà a una altra banda, com efectivament reconeixen els crítics amb el projecte de llei governamental sobre l’habitatge, que constitueix un tímid instrument d’intervenció que va precisament a la direcció indicada.

I si les coses són així, si l’establiment d’un límit al preu del lloguer i de traves que pretenen anteposar el dret a l’habitatge al de propietat reduirà l’oferta, l’única solució a aquest conflicte serà l’assumpció pel sector públic –estat central, comunitats autònomes i ens locals– d’un parc d’habitatges de lloguer, que podrà gestionar per si mateix o mitjançant gestors privats. Com s’ha dit, a Espanya només el 2% de la població s’allotja en habitatges socials, davant del 26% a Alemanya, per exemple. Això obligarà l’Estat espanyol a dedicar més recursos a la política d’habitatges. Actualment, la partida pressupostària no arriba al 0,3% del PIB, quan els països Baixos dediquen el 3,3%, el Regne Unit el 3,2% i Alemanya el 2%.

Per dir-ho altrament, el problema de la manca de pisos de lloguer a preus raonables, assequibles, no inflats per l’escassetat d’oferta, no té solució si l’Estat no assumeix un paper actiu de regulador i promotor alhora. Lògicament, l’exercici d’aquestes tasques obligarà segurament a repensar les polítiques de sòl i d’ordenació del territori. En tot cas, que ningú corri a condemnar per esquerrà aquest intervencionisme perquè les més velles i venerables democràcies europees el practiquen des de fa moltes dècades.