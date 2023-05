Judici a Laura Borràs: la sentència (i III)

El passat dia 30 de març es va fer pública la sentència del judici de Borràs, per una contractació irregular com a presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (2013-18), al qual vaig dedicar els dos articles precedents. Vaig llegir la sentència (s’oferí el dia 30 en castellà) amb el vot particular de la magistrada M. Jesús Manzano Meseguer, i ja saben vostès que si una sentència judicial no és unànime tothom té dret a pensar el que vulgui. Vist que se la condemnava per prevaricació administrativa (i la pena d’inhabilitació és de 9 a 15 anys) i per falsedat documental oficial i mercantil continuada (amb pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 6 anys; pena d’inhabilitació de 4 anys i un dia a 6 anys; i pena de multa de 15 mesos i un dia a 24 mesos), val a dir que la sentència, malgrat que sigui del tot discutible perquè el judici no va ser prou ajustat a Dret, s’agafa a la banda baixa de les penes i li imposa 4 anys, 6 mesos i un dia de presó, 13 d’inhabilitació especial (9+4), no absoluta, i 36.080 euros, a banda de la 2/6 part de les costes.

Però el veredicte afegeix per ell mateix la necessitat d’un indult, perquè «... en exclusiva referencia a los delitos continuados de falsedad documental, estimamos que la reacción penal que nos obliga a imponer una pena privativa de libertad en duración que en ningún caso puede resultar inferior a los cuatro años, seis meses y un día [...]resulta desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos...[...] Lo expuesto nos conducirá a elevar al Gobierno una propuesta de indulto parcial de la pena de prisión que impondremos a la Sra. Borràs i Castanyer en aquella parte que vaya a exceder de los dos años». La sentència queda, doncs, en mans del senyor Pedro Sánchez. I això no és fer política encara que no se n’adoni el MH Sr. Aragonès? Entre l’executiu i el poder judicial hi ha una guerra subreptícia incontestable.

La sentència, datada el 29-III, és del tot tècnica. Comença exposant els Antecedents de fet en tres apartats (pàgs. 2-15), continua amb els Fets provats (8 subapartats, de pàgs. 15 a 32) i continua amb els Fonaments de Dret, desplegats en tres apartats: Qüestions prèvies (31-60), Qualificació jurídica dels fets provats, on puntualitza els delictes (60-91), Responsabilitat personal dels acusats (91-98), Circumstàncies modificadores de la responsabilitat penal (91-100), Individualització de penes (100-106), Costes (106-107) i Part dispositiva, amb absolucions, condemnes i proposta d’indult parcial (107-109). Val a dir que en l’exposició dels fets provats els testimonis exculpatoris de Borràs, brillen per la seva absència. El dijous 23-II, els exconsellers Ferran Mascarell, Santi Vila i l’exdegà de la ILC, Francesc Parcerisas. Asseguraren que mai cap interventor no va expressar cap queixa d’irregularitats en la contractació a les Juntes de govern. Oriol Ponsatí, director de la ILC del 2019 al 2021, assegurà, en contra del que diu l’escrit el magistrat (s’havia d’haver confiat la feina al CTTI), que el CTTI no hauria pogut fer-la amb la urgència i pulcritud requerida, que ell mateix revisà contractes i que mai no va veure fraccionaments enlloc. Quant als càrrecs i descàrrecs del 27-II, el Jutge fa cas dels informàtics de la Guàrdia Civil (que admeteren una «custòdia» de documents sui generis) i no dels pèrits informàtics Srs. Rubio i Hellín de provada qualificació.

Personalment em resultava inexplicable que la Laura pogués entrar a la presó. Però coneixent la justícia espanyola em malfiava d’un fet que només deuen haver pensat alguns dels seus amics, col·legues i alumnes. La voluntat de destrossar la Laura políticament, de moment, era clara. Però ella és professora d’Universitat, una magnífica professora de literatura. També l’inhabilitarien? En una primera lectura en diagonal, si ho entenia tot bé, em vaig poder tranquil·litzar: els «efectos inhabilitantes deberán extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno o administración, sean en el ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional, que en ningún caso afectarán a su condición de docente...» (Punt 5.2, pàg. 104 de la sentència). El tribunal en tenia prou de la seva mort política?

El vot particular de la magistrada Sra. Manzano (pàgs. 110-134), al meu entendre, donarà molt de joc als futurs recursos. Comença exactament així: «Con todo respeto para la opinión de la mayoría de la Sala, me siento obligada a formular voto particular por no participar de los razonamientos expresados para condenar a los acusados como autores de los delitos de falsedad (en concurso) por los que se formulava acusación. Tampoco comparto parte de la argumentación que conlleva la condena de la MH. Sra. Laura Borràs como autora de un delito de prevaricación del art. 404 del CP, si bien estoy conforme en la existència de dicho delito y disconforme con la absolución del resto de acusados».

La magistrada no està d’acord amb el redactat del fet provat núm. 4 ni amb algun redactat dels antecedents i posa en qüestió la continuïtat delictiva de l’acusada en comparació amb altres sentències i algunes de les esmentades en contra de Borràs. També exemplifica la possibilitat de contractes menors periòdics repetitius com els de manteniment o subministrament de paper o a favor de contractes puntuals. Diu: «la finalidad del contrato menor es posibilitar una satisfacción rápida de necesidades que, por su escasa cuantía y duración temporal, resulta necesario adjudicar a través de un procedimiento ágil y sencillo, hay que afirmar que ciertamente la contratación menor sería más propia de la satisfacción de necesidades puntuales que periódicas». I, així i tot: «...considero por tanto que otorgar caràcter falsario a cada una de las resoluciones de adjudicación dictada en cada uno de los expedientes de contratación menor, mediante los que se formalizó la prevaricación, infringe el principio non bis in idem». I encara assegura que els contractes del Sr. Herrero (no va ser obligatori presentar-ne tres fins al 2019) no eren contractes mercantils i posa en dubte si eren oficials o privats («no basta que el documento se haya aportado a un expediente oficial para que pierda su naturaleza de documento privado» i encara: «la falsedad cometida en un documento privado no se convierte en falsedad en documento oficial»). A més demana que s’especifiqui quins camps, honors i tractaments pren la inhabilitació especial perquè no es transformi en absoluta i creu que n’hi hauria prou d’inhabilitar-la per a càrrecs que suposin contractació pública.

En definitiva: «Considero que en el presente caso la pena de inhabilitación impuesta es demasiado amplia y carece de la necesaria concreción...» Es pot deduir, de tota aquesta esmena de la plana del President, que la Magistrada hauria vist millor una simple sanció administrativa? Ara vindran els recursos i la feina dels togats.