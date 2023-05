Aquells i aquelles que, per algun motiu, han hagut de presentar-se a unes oposicions, sobretot si és per poder obtenir una plaça de treball, saben que no és una cosa baladí, cal estudiar tot un consistent temari, que sovint cal completar cercant-hi més informacions i, sobretot, estar ben predisposat o predisposada a posar-hi els colzes, i dedicant-hi bon nombre d’hores del seu temps; per tal que, arribat el dia, amb el corresponent neguit i nervis, es pugui fer un bon paper i obtenir un bon resultat.

Però, a més, en el cas que ens ocupa, si presenten 13.500 opositors per poder obtenir una de les 1.825 places, i l’organització és d’una desorganització, desorganitzada, llavors, afegint-ho als nervis habituals, es tracta d’un menyspreu total envers uns opositors que s’hi juguen l’estabilitat emocional per a l’obtenció d’un lloc de treball. I això, al nostre parer, és del tot intolerable. Per part de la corresponent conselleria, i de l’empresa a la qual se l’hi assignà la tasca, no n’hi ha prou en demanar perdó, també els cal cercar solucions i si fos necessari repetir els exàmens, tot i el que això representa, per a totes i tots. És el nostre humil parer.