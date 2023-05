A la ciutat de Banyoles de la província de Girona, en els darrers anys la gent s’ha acostumant a anar més amb bici i la majoria de ciclistes es troben que hi ha pocs pàrquings de bicis. Per exemple, al Club Natació Banyoles hi ha molts aparcaments de bicis, aquests estan força ben ubicats ja que sempre estan plens.

A vegades, davant de molts de pisos no trobo lloc per aparcar la meva bici, i haig d’anar a 5 o10 minuts més lluny de casa per aparcar-la. De la mateixa manera que davant dels dentistes, pizzeries, perruqueries... quan hi anem amb els amics sempre s’ha de quedar un a fora per vigilar las bicis perquè no hi ha aparcaments.

Penso que és molt important posar més aparcaments de bicis a tota la ciutat de Banyoles, ja que així la gent s’acostumarà a anar més amb bici i no agafar tant el cotxe i contaminar menys.