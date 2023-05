Una pel·lícula per tornar uns anys enrere i reconnectar amb el nostre «jo» petit. Un gran homenatge a aquells personatges que ens han acompanyat en la nostra infantesa i ens han regalat moments inoblidables –sols, en família, amb amics o coneguts.

Només aquells qui han viscut el món de Mario Bros poden entendre totes les picades d’ullet que hi podrem trobar. Realment fascinant el moment d’entendre què està passant, per què i què passarà a continuació. Molt important ressaltar també que no es tracta d’un film només per a nens petits, sinó per a tots els públics. Jo hi vaig anar amb la meva cosina de vuit anys, la meva mare i la meva germana i les quatre vam quedar encantades per igual.

Ara m’han tornat a entrar ganes d’endinsar-me de nou en el seu món i tornar a lluitar contra Bowser per alliberar a la princesa Peach.