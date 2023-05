Els ventiladors de Cambray i els detalls que decideixen vots

Entenc que Educació és un dels departaments de la Generalitat més complicat de gestionar. Entenc que hi ha molts agents implicats en la vida educativa; alumnes, famílies, metres i professors, sindicats o personal d'administració, neteja o manteniment. Entenc que no hi ha cap decisiódel govern que agradi a tots els col·lectius. Però aquestes circumstàncies no poden ser excusa per haver anunciat una possible solució a un problema concret i set mesos després, les escoles afectades no en sàpiguen res. Diumenge, aquest diari va publicar un reportatge de Txell Comas que posava de manifest que els centres que havien demanat ventiladors el setembre passat per combatre la calor, a les portes d'un augment considerable de les temperatures que pot arribar a ser sufocant, encara no en saben absolutament res.

La veritat és el que quan el departament que lidera Josep Gonzàlez-Cambray va demanar als centres que es queixaven de calor que enviessin peticions per tenir ventiladors, la mesura va generar algun somriure. Tot i això, era un idea per a una possible solució que agafada amb pragmatisme et portava allò de «millor això que res». Ara, arribats a principis de maig, les escoles afectades no saben res d'aquells ventiladors. El departament tampoc dona senyals de saber-ne gairebé res o res. La resposta que va donar a la redactora de Diari de Girona és com a mínim curiosa: «estem aplegant informació per a fer un comunicat als mitjans de comunicació pròximament». O sigui que contesten amb el mateix silenci que han donat a les direccions dels centres durant els últims set mesos.

Pere Aragonès fa temps que sap que té un problema en aquest departament, però no sembla que estigui disposat a fer canvis o a forçar a Cambray a fer-los. El conseller d'Educació no és l'únic que provoca vermellors al govern. El cap de setmana passat, les proves del concurs d'oposició per estabilitzar-se en places públiques que va organitzar Funció Pública van ser un caos que va aixecar indignació entre molts dels participants. I sovint, un vot s'acaba decidint per petits detalls.