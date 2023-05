ERC pren la iniciativa

Aquest mes de maig serà frenètic. Totes les formacions polítiques lluitaran per aconseguir el màxim nombre d’alcaldies. De moment, ERC pren la davantera. Ha presentat 804 candidatures, tot aprofitant el vent a favor que representa el govern de la Generalitat. Fins i tot a les comarques gironines han batut el seu rècord.

Són les primeres municipals que Pere Aragonès afronta com a president. I ho fa amb una minoria parlamentària de només 33 diputats. Necessita forçosament un bon resultat que reforci el seu lideratge que, per cert, fins avui ningú no discuteix. Gaudeix del suport del seu tutor, Oriol Junqueras, que continua inhabilitat per la qual cosa de moment no es pot plantejar cap càrrec institucional.

Fa quatre anys aparegué ERC com a força guanyadora, atès que Ernest Maragall es presentà, gràcies a la seva victòria, com a alcalde in pectore. Però ja se sap: no diguis blat... Ningú no comptava que Manuel Valls donaria l’alcaldia a Ada Colau quan ja preparava les maletes, però la política és un niu de sorpreses. Enguany les enquestes no somriuen Maragall i això podria empobrir el triomf republicà. Però la campanya és capaç de fer variar els resultats finals.

Junts no ha pogut igualar el nombre de llistes dels seus contrincants. Resta molt lluny del poder de Convergència quan era present pràcticament a tots els pobles i ciutats de Catalunya. Malgrat tot, les 772 candidatures li representaran una bona colla d’alcaldes i regidors, sobretot en llocs de poca demografia. La presència de Xavier Trias ha revifat els ànims de Junts, malgrat la seva campanya personalista. Ha confeccionat una llista farcida d’antics membres de CiU, allunyant-se del fanatisme independentista que representen Laura Borràs i els seus llepacrestes. En les darreres setmanes, segons l’enquesta del diari Ara, Trias s’ha desinflat, però en el moment dels pactes serà de ben segur un home decisiu.

El gran repte de Junts és l’àrea metropolitana de Barcelona on pateix uns dèficits alarmants. Ciutats com Cornellà de Llobregat, Badalona, l’Hospitalet o Santa Coloma de Gramenet –per posar quatre exemples– resten molt lluny dels seus objectius i la seva presència és simbòlica. L’anàlisi dels resultats es farà tot comparant els números d’ERC i els de Junts. El seu distanciament sembla definitiu, però en política mai res és definitu.

El PSC ha aprofitat l’efecte Salvador Illa per augmentar considerablement la seva oferta electoral. Avui els socialistes marquen lideratge en les grans ciutats que envolten Barcelona i tenen opcions clares de ser a la capital primera força amb Jaume Collboni al capdavant. Els socialistes representaran la peça imprescindible en el moment de decidir els pactes on no hi hagi majories absoluta. Poden pactar amb qualsevol de les forces independentistes i també amb les llistes d’esquerres. D’aconseguir uns bons resultats electorals, Salvador Illa farà un pas decisiu de cara a la seva lluita per la presidència de la Generalitat. Porta molts mesos fent territori i això s’ha notat en l’augment de candidatures progressistes. Fins ara la seva oposició parlamentària ha estat la típica d’un home tranquil que busca pactes –com el dels pressupostos– i que defuig de les picabaralles estèrils. Ha aconseguit en definitiva situar el PSC al mateix nivell d’ERC i Junts, quan en ple procés molts analistes li pronosticaven un final traumàtic.

Tot plegat promet emocions. Però qui més se la juga és ERC, que afronta per primera vegada unes eleccions municipals des de la presidència de la Generalitat. És un plus afegit que no pot desaprofitar i Pere Aragonès ho sap molt bé.