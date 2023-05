Farem, farem, farem...

Llegir els programes de les onze candidatures de Lloret de Mar a les eleccions del 28-M és una feinada no exempta del plaer de descobrir un munt de promeses increïbles.

En un intent de classificar ideològicament els partits, hi hauria un bloc de dretes que, de més a menys, inclouria Vox, PP, Ciutadans, Valents, Junts per Catalunya i Tots per Lloret, i un bloc d’esquerres que, de menys a més, estarien ERC, PSC, Més Progrés Lloret, Sumem Lloret i Lloret en Comú Podem. No obstant, amb l’excusa de la transversalitat, es difuminen les opcions. Això vol dir que un votant de la «dreta centralista» ha d’escollir entre tres partits que són, pel grau d’extremisme, Vox, PP, Ciutadans i Valents, contraris a l’intervencionisme de l’administració però, alhora, demanant més efectius per combatre la inseguretat ciutadana.

La «dreta independentista» ha de triar entre Junts per Catalunya i Tots per Lloret, convergents d’antany, referents de les elits tradicionals i guardians de les essències populars.

ERC, que d’esquerra només té el nom, la seva retòrica es resumeix amb els lemes de «promoure la justícia social, el desenvolupament sostenible i la cura del medi ambient».

Per més inri, hi ha tres formacions que s’aixopluguen sota la marca socialista: el PSC i les escissions de Més Progrés Lloret i Sumem Lloret.

Amb calculada ambigüitat, el programa del PSC oficial és un cúmul de banalitats i s’acosta a les posicions de Junts per Catalunya i de Tots per Lloret.

Més Progrés Lloret, planteja un conjunt de 1.314 mesures, incloent «objectius estratègics d’ocupació», que s’assemblen més a un manual de management que a un programa de govern.

Sumem Lloret vol ser una alternativa a l’estructura dels partits, però la seva evolució, després d’abandonar el PSC, és una incògnita. De fet el missatge es desvirtua per un lideratge local, una llista «marcada en femení» i una pluralitat ideològica, amb un afany integrador.

Per últim, els comuns combinen «projectes verds i morats», afegint brindis al sol amb «foment de l’agricultura periurbana» i creació d’una empresa d’energia.

Tots aporten algun projecte faraònic d’equipaments o infraestructures, quan és peremptori frenar la degradació del poble amb un govern que s’ocupi dels problemes de cada dia. Però la mare dels ous és el finançament. Doncs bé, no hi ha cap càlcul de costos. Farem, farem, farem, però com ho pagarem? Amb més impostos? Amb reducció de despeses?

El 89,72% de la despesa del 2023 es destina a pagar al personal (24,31%); a manteniment, subministraments i serveis externs (54,95%); als bancs (6,82%) i a subvencions (3,64%). El 10,28% que resta són inversions, la majoria compromeses anys anteriors. Per ventura ignoren aquests límits pressupostaris? Au vinga! Per fer volar coloms, no cal córrer.