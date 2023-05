Al Museu d’Art de Girona hi ha l’exposició «Esclats d’un instant, 70’s. L’aportació de les artistes al fons d’art del diari Avui». S’hi mostra una part de la col·lecció del fons d’art del diari Avui, l’obra de cent dones artistes, i que després va ser adquirida per la Generalitat de Catalunya.

Tant hi podem veure pintura, com escultura, ceràmica, tapís, fotografia o bé dibuix d’artistes tan reconegudes com Pilarín Bayés, Roser Capdevila, Colita, Maria Girona, Lola Anglada, Fina Miralles, Emília Xargay o Amèlia Riera entre d’altres.