Màquines i titulars sexistes

La investigadora Sahiti Sarva, juntament amb el seu col·lega Leonardo Nicoletti, va estudiar els titulars de les principals publicacions dels Estats Units, la Gran Bretanya, l’Índia i Sud-àfrica durant 10 anys per esbrinar com eren representades les dones. A principis del 2022, va explicar les seves conclusions en un taller organitzat per la London School of Economics. Segons la seva opinió, sense una combinació oportuna de talent humà i intel·ligència artificial, el resultat no hauria estat tan útil. «Abans de començar a aplicar qualsevol algorisme, hi ha molta feina per fer», recorda. «Cal netejar i eliminar paraules inútils», aclareix abans d’afegir: «Després s’han de trobar els paquets de codi correctes per a la feina». Ella i el seu company van desenvolupar diccionaris capaços de calcular el que van anomenar «biaix de gènere». Per anar més enllà del que és obvi i previsible –«dona», «noia», «nena»–, van pensar que aquesta tasca havia d’incloure «una combinació de lèxic femení, com «esposa», «filla», «actriu», etc..., així com estereotips socials i de comportament, com «suport emocional» o «cura»». Després d’aquesta fase, van utilitzar un mètode d’aprenentatge automàtic anomenat «anàlisi de sentiments». D’aquesta manera, van descobrir que, quan les dones apareixen als titulars, «la història té el doble de probabilitats de ser violenta que empoderadora».