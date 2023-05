Doncs si, estava mirant una platja i de sobte, veig un gos fent les seves necessitats al mig de la sorra. El seu amo, tot seguit va recollir els excrements. En aquella platja, hi ha un cartell que prohibeix l’estança dels millors amics de l’home. Per uns moments, pensava avisar al propietari, però vaig gosar de no fer-ho. Vaig pensar que no era la meva feina, i millor seria avisar els mossos, però està clar que tampoc això funciona perquè quan arriben, aquella vivència ja no existeix, malgrat que venen molt ràpidament. Aquests fets passen a altres llocs com aparcar malament, llençar deixalles arreu, fer sorolls innecessaris, etc. Tampoc m’agrada estar pendent de les conductes del Homo sapiens davant del mar, com és embrutar, fer-hi foc, pescar espècies protegides durant uns mesos com poden ser els pops o d’altri. A mi no em toca. Principalment perquè no soc cap autoritat. De cop, penso amb els robots. M’imagino un robot anant directament a la persona infractora i crec que li faria cas immediatament! Un robot fa més respecte que un humà normal perquè d’entrada no té cap sentiment! I així ho anem acceptant. Controlats per màquines que res hi podem fer. Són fredes i impecables. Fan una foto i no hi ha res a discutir-hi. Els robots guanyaran el planeta Terra, malgrat ser creades per nosaltres? Tanta fredor per no ser més respectuosos dels nostres entorns que tan estimem? Sincerament, costa d’entendre.