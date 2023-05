La universalització de les tècniques de reproducció assistida està aconseguint separar la vida humana del procés natural de concepció i gestació. A poc a poc, aquestes tècniques deixen de ser una resposta a la infertilitat per convertir-se en un recurs per satisfer qualsevol demanda de maternitat i paternitat. La gestació subrogada no és, però, una tècnica de reproducció assistida, encara que les faci servir. Es tracta d’una relació contractual que vincula una dona amb qui encarreguen la concepció i la gestació d’un nadó que serà abandonat i lliurat en néixer. En aquest assumpte s’entrecreuen aspectes jurídics, ètics, econòmics, culturals i religiosos. Resoldre’n la complexitat apel·lant als desitjos de maternitat, al lliure consentiment o a la infertilitat, és insuficient. Ni existeix «el dret al fill», ni la infertilitat «es cura» a través de la medicalització de la reproducció, ni la dona que concep i gesta és una incubadora, ni hi ha lliure consentiment quan els contractes de subrogació no passarien els filtres del dret comú.