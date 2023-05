El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona gestiona el Truffaut, que encapçala el seu web definint-se com a «cinema en versió original de Girona». Avui dia tothom relaciona la VO amb els subtítols, així com gairebé tothom anomena genèricament cava qualsevol vi escumós tradicionalment anomenat xampany. De tots els elements que conformen una pel·lícula, la part visual i l’estructura són la part essencial del llenguatge del cinema, amb el suport, és clar, dels sons identificatius. És ben cert que la música i la literatura són fonamentals per a oferir una obra plena de matisos i expressivitat, però la seducció cinematogràfica ens arriba a través del llenguatge visual, que és l’únic que ha desenvolupat en el seu si. Quan només llegim o escoltem, fruïm d’arts que s’han desenvolupat ja anteriorment al cinema.

La versió original d’un film no té subtítols de traducció. La versió doblada afecta la versió original en l’aspecte verbal, però no n’altera pas la imatge; la versió subtitulada, en canvi, afecta l’element fonamental i més propi del cinema en dos aspectes simultàniament: l’estètica i la percepció de l’expressió visual. Per això, si volem ser precisos en les denominacions, haurem d’identificar com a VO la versió que no és subtitulada ni doblada a un altre idioma diferent del de la primera edició, VS serà la versió subtitulada i VD, la doblada. Així, la VS potser no mantindrà la «intel·lectualitat» que denota fins ara i la podrem relacionar només amb l’aprenentatge d’idiomes.