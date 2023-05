Visca els àrbitres

El col·lectiu arbitral és aquell grup de gent del qual mai parlen els equips de la part alta de la taula, però dels que sempre es recorden els que estan a la zona baixa. De fet, no només se’n recorden, sinó que solen ser els causants i culpables de les seves males ratxes, males dinàmiques i mals resultats.

Com diu un amic, són els únics esportistes que salten al camp sabent segur que mai guanyaran. Afegeixo, sabent que molt probablement tenen tots els números per perdre.

Són aquells a qui penjaríem del pal més alt, per haver assenyalat o no, en directe, una jugada que la resta dels mortals no sabem definir amb concreció, tot i veure-la repetida quinze cops per televisió. De fet, depenen del color de la samarreta, la resolució des del sofà sol ser una o l’altra.

El col·lectiu arbitral seria aquell en el qual els seus individus solen tenir mania a clubs, equips, entrenadors i jugadors concrets. Una mena de santa inquisició amb pantaló curt.

I, en canvi, jo em pensava que els àrbitres eren aquell grup d’esportistes, amb més vocació que cap jugador, capaç d’afrontar ja des de l’inici de la seva carrera esportiva tot això abans esmentat.

Pensava que era un col·lectiu on n’hi ha de molt bons i també de dolents, com a totes les plantilles de futbolistes. On n’hi ha que els partits complicats els fan créixer, mentre d’altres es cohibeixen; i on n’hi ha que tenen partits immaculats i d’altres una mala tarda.

El greu d’aquest col·lectiu, ras i curt, és que amb tanta variació de la norma, tant VAR i tant d’ajudant des de les càmeres, se’ls han menjat l’autoritat.

De fet, són aquestes mateixes causes les que fan que els aficionats, però també els mateixos futbolistes i entrenadors, ja no sàpiguen a que atenir-se i, és clar, ho paguen amb l’àrbitre. Només això fa que la concepció del col·lectiu arbitral estigui més en entredit que mai i que pugui anar molt a pitjor, si no s’hi posa remei ràpid.

Per la resta, el nivell de cadascú i dies bons i dolents. Vaja, com els mateixos futbolistes.