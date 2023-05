Apartar la mirada

No hi ha ni un sol capítol de Crims, i això és extensiu a qualsevol true crime que s’estrena en una plataforma, que no generi una reacció adversa sobre la forma i el fons amb què es reconstrueix el cas. El primer que s’hauria de tenir en compte és que el fet que una cosa estigui disponible per veure-la no vol dir que estiguem obligats a veure-la. És a dir, que és decisió d’un mateix i indignar-se perquè un gènere exerceix de si mateix és una mica absurd. Al capdavall, les regles del joc estan clares i sabem què ens hi trobarem. Ara bé, també s’ha de destriar el gra de la palla i és evident que el true crime és un d’aquells estils que s’ha instal·lat a l’imaginari col·lectiu sense un debat serè i ponderat sobre el que mostra, amb quin objectiu i des de quin punt de vista. Sí, sabem en què consisteixen i sí, no deixa de ser un espectacle (encara que a vegades el vulguin disfressar d’exercici de responsabilitat, que ja té nassos), però com tota narrativa audiovisual té graus de qualitat, unes repercussions a la mirada aliena i, eventualment, una transformació de la realitat de l’espectador. Qualsevol relat, i més quan es tracta de la reconstrucció d’un fet verídic, és fruit d’una decisió. Hi ha un o més autors que decideixen què s’explica i com s’explica, que decideixen generar un impacte emocional i que decideixen la perspectiva amb què s’aborda. No és que s’agafi un grapat d’informació, es faci una bola de paper i es llanci a l’aire per veure on cau. És un acte creatiu conscient, i a partir d’aquí emanen les paraules que s’hi escolten, els subratllats dramàtics i la visibilitat (o absència) de testimonis. Per tant, també resulta ridícul veure com els creadors del gènere s’ofenen quan algú els retreu que la fórmula escollida per explicar un cas és manipuladora i tendenciosa. Per descomptat que ho és, perquè és impossible no ser-ho quan utilitzes notes musicals sinistres per introduir un personatge, jugues a amagar informació cabdal per crear un clímax i et recrees en els aspectes més tèrbols del crim. Se’n diu ficció. Basada en fets reals, però una ficció, perquè et serveixes de les seves tècniques per provocar una reacció en el seu destinatari. I no passa res, perquè aquesta és una de les essències del gènere, però després no et sorprenguis si l’espectador et qüestiona les formes i demana (amb raó) que la teva reconstrucció de la realitat no contribueixi a cronificar els vells clixés.