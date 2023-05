A la ciutat de Banyoles de la comarca del Pla de l’Estany, hi ha 4 instituts, 1 d’ells concertat i la majoria dels estudiants estan descontents amb els professors i les seves actituds i els continguts que ensenyen. En el meu cas, sóc estudiant, i al llarg dels anys he observat que hi ha professors que es creuen superiors a tu i no t’escolten en algunes ocasions, per altra banda, hi ha assignatures o treballs completament inútils per el dia a dia d’un estudiant de batxillerat o de cicles, com per exemple, fer activitats que no ens serviran de res en un futur, no cal entrar en detalls, ja saben de què parlo la majoria d’estudiants.

Penso que els estudiants necessitem que això canviï i que a les escoles i instituts es comencin a ensenyar coses de profit.