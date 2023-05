Els Springstinians

Igual que algunes espècies aquàtiques hi ha sectes exòtiques invasores que veuen que el terreny que trepitgen està vedat. La carta de presentació d’una secta, tant si només aspira a quedar-se a les catacumbes com a entrar en el club exclusiu de les religions, és un miracle. Una cura que posi potes enlaire la biologia significa que l’autor ha estat assenyalat pel dit de la providència, com és el cas de Bruno Gröning, un polonès que l’any 1949 debutà en el món dels prodigis amb la cura miraculosa d’una criatura. Ens deixà deu anys després a causa d’un càncer d’estómac, una malaltia que havia curat en moltes ocasions com no podia ser d’una altra manera en una secta que promet cures miraculoses per no desmentir el seu lema: no existeix l’incurable, però que es negà a beneficiar-se del seu do en comprovar que altres sectes que encara estaven a les beceroles experimentaven una reverberació una vegada el mestre abandonava el cos físic perquè no hi ha res que els devots agreixin més que postrar-se davant l’incorruptible.

Els entesos en sectes ens alerten de la perillositat dels miracles del polonès, un argument que diu sense dir-ho que per fer miracles s’ha de tenir una homologació especial, i aquí a Espanya en té l’exclusiva l’església catòlica que per alguna cosa posseeix els drets de banda ampla per comunicar-se amb el paradís.

Me les veuria negres si hagués de traçar una línia que diferenciés nítidament una secta d’una religió, donat que totes dues demanen als seus fidels que dipositin el seu cervell dins un pot de formol – aquí s’ha de recordar que el cristianisme primitiu era una secta que deixà de ser-ho quan abandonà les pràctiques jueves entre elles la circumcisió, en benefici dels uròlegs, però sobretot gràcies a l’emperador romà Constantí que prohibí la costum de matar cristians –però tampoc sabria explicar si el cervell d’un devot cristià o d’un amic de Gröning es comporta diferent al de qualsevol altre que permet que una ideologia política, cultural o esportiva li barrini el cervell.

Llegeixo en aquest diari que a Peralada han tret per petició popular el Crist Negre amb l’esperança que els enviï una llevantada com si estiguéssim al segle XV quan s’inicià la tradició. A L’ofici de viure, programa de Catalunya Ràdio dirigit per Gaspar Hernàndez, han desfilat tota mena de missioners de l’ànima, exploradors de noves realitats, xamans i visionaris. Però l’espai estrella era el curs de miracles d’Enric Corbera, empresari de la bioneuroregulació, que afirmava que curava el càncer sense tractar-lo, que el càncer té un origen inconscient, n’agafem consciència i el tractem inconscientment. El cara dura és seguidor de Ryke Geerd Hamer, un metge a qui se li revocà la llicència per voler exercir la nova medecina germànica amb què pretenia contrarestar la medecina convencional que segons ell formava part d’una conspiració jueva contra els no jueus. Un programa aquell elogiat pels seus valors i escoltat per la bona gent que busca saber la veritat.

Si existeix un moment en la nostra vida que potser paga la pena permetre que ens segrestin el poc o molt seny que tinguem es quan ens enamorem. Com no podem evitar que la fletxa de cupido faci diana, procurem de viure l’estat d’embriaguesa apurant fins l’última gota del nèctar, però saben que com tot en la vida hi ha una data de caducitat. Com que les sectes floreixen de manera espontània qui ens diu que en un dels concerts del Boss un cec recuperi la vista o un paralític abandoni la cadira de rodes i es posi a ballar Glory days. Si així fos, els seus concerts es convertirien en un fervor multitudinari per poder escoltar l’enviat.